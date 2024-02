L'esposto delle opposizioni che può bloccare il Ponte sullo Stretto

Il famigerato ponte sullo Stretto di Messina, la grande opera che ha fatto sognare prima Silvio Berlusconi, poi Matteo Renzi e ora Matteo Salvini (che in passato si era opposto alla sua realizzazione), rischia di subire l'ennesimo stop. A rallentare nuovamente l'iter burocratico necessario alla partenza dei lavori e di conseguenza posticipare ulteriormente l'ipotetico taglio del nastro, che il governo Meloni ha datato 2032, un esposto presentato alla Procura di Roma dal Partito Democratico e dall'Alleanza Verdi Sinistra, un atto che porta le firme dei leader Elly Schlein, Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli.

"Chiediamo l'apertura di un'inchiesta - spiega Bonelli, co-portavoce di Europa Verde - perché è mancata trasparenza sulle procedure. Il Governo ha deciso, con il Dl Ponte, la caducazione di un contenzioso con il consorzio Eurolink per 700 milioni di euro. Lo Stato aveva già vinto, con sentenza di primo grado, ma nonostante ciò, il governo ha deciso di rinunciare a questo contenzioso mentre Eurolink non ha presentato rinunce. Inoltre, siamo stati spinti dalla preoccupante reticenza della Società Ponte sullo Stretto e del Governo a rendere pubblici documenti cruciali per una piena comprensione dell'entità e delle procedure che hanno riguardato il progetto. Documenti essenziali, che riguardano impegni finanziari per lo Stato dell'ordine di 14,6 miliardi di euro, sono stati celati dietro il velo della riservatezza".

I dubbi sull'incontro tra Salvini, Lunardi e Salini

Oltre alla richiesta di trasparenza e la possibilità di visionare il progetto definitivo, l'obiettivo neanche troppo celato dell'iniziativa delle due forze di opposizione è quello di far indagare la magistratura su eventuali irregolarità riguardo l'assegnazione degli incarichi sulla realizzazione della grande opera, in particolare su un incontro mai smentito tra Salvini, Lunardi e Salini, il capo della cordata Eurolink. "Dopo 12 anni - spiega ancora Bonelli - il progetto viene ripreso e riassegnato allo stesso consorzio senza una nuova gara. Persino una relazione dell'Anac sottolinea come, con il decreto Ponte, si sia fatto un favore ai privati. Il Def è l'unico documento ufficiale del governo italiano che parla di 14,6 miliardi di euro, mentre la legge di bilancio stanzia 12 miliardi di euro, senza chiarire se questa somma sia sufficiente per realizzare l'opera".

"È assurdo - continua Bonelli - che cifre così ingenti di denaro pubblico siano destinate a un progetto che suscita dubbi non solo in Italia ma anche tra esperti internazionali, giapponesi in primis, che hanno espresso perplessità sulla fattibilità di ponti a campata unica di 3.300 metri a causa dei rischi associati alla flessione e alla torsione. Questo non fa che aumentare i nostri timori di uno sperpero senza precedenti di risorse che potrebbero essere invece impiegate per migliorare le infrastrutture essenziali nel Sud Italia. Il progetto del Ponte sullo Stretto è, per noi, un esempio clamoroso di cattiva gestione delle risorse pubbliche ma anche un danno enorme al Sud Italia, che vede sottrarsi fondi preziosi per progetti faraonici e dannosi".

Fratoianni: "Indegna sottrazione di risorse al sud"

Sulla stessa linea il segretario di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni: "La trasparenza - spiega - è dovuta quando ci sono in ballo enormi risorse pubbliche. È curioso che la Lega, mentre spezza l'Italia con l'autonomia di Calderoli, si fa campione di unità con il Ponte; ma è un'unità fittizia, per la sottrazione indegna di risorse al Mezzogiorno. Questa è un'idea di sviluppo malsana e fraudolenta".

Schlein: Meloni e Salvini bloccano il Paese, sono loro quelli del no

I tre leader hanno poi risposto a una nostra domanda. Abbiamo chiesto loro se non temessero di essere bollati, in particolare dal ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, come quelli del "no", i nemici delle grandi opere e dello sviluppo del Paese. "Chi sta bloccando il Paese - ha risposto la segretaria del Partito Democratico - è il governo di Giorgia Meloni e di Matteo Salvini. E questo rischia di essere una bomba dal punto di vista sociale. Loro stanno mettendo a rischio l'attuazione degli investimenti previsti nel Pnrr e questo può bloccare davvero il Paese, non il Ponte sullo Stretto; ci hanno messo dieci mesi per dirci cosa avrebbero modificato: la scorsa settimana ho incontrato degli imprenditori nel ternano che mi hanno condiviso le loro preoccupazioni su questo. Il Ponte sullo Stretto - ha continuato Schlein - è un progetto sbagliato, anacronistico, dannoso e dispendioso: Salvini era contrario, sarebbe interessante capire chi gli ha fatto cambiare idea". Sul punto ha risposto anche Fratoianni: Chi blocca il Paese - ha ha spiegato il deputato di Avs - è chi impedisce il salario minimo, chi blocca il Paese è chi si abitua a precettare gli scioperi quando si indicono, chi blocca il Paese non è chi, scelta dopo scelta, di natura ideologica o concreta, segnala il rischio di una regressione profonda". E al nostro quesito ha risposto anche Angelo Bonelli: "Per arrivare da Siracusa a Trapani ci vogliono undici ore - ha detto il leader ecologista - qualcuno lo comunichi a Salvini. Undici ore e un quarto per percorrere i trecento chilometri che distanziano due dei siti archeologici tra i più importanti del mondo. Al Sud non ci sono depuratori, la sanità è ridotta come è ridotta: le risorse messe a disposizione per il Ponte potrebbero essere spese per modernizzare il Mezzogliorno e soprattutto per creare lavoro".

L'attacco della Lega: "La solita sinistra che cerca l'aiutino dei tribunali"

Come prevedibile, non si sono fatte attendere le reazioni da parte della maggioranza. "È la solita sinistra: non riuscendo a vincere politicamente, contro gli avversari cerca l’aiutino dei tribunali. Il Ponte si farà e sarà un motivo di vanto per tutta Italia, come fu l’autostrada del sole che all’epoca fu avversata dagli antenati di Schlein e Bonelli: il Pci". Così Domenico Furgiuele, vice capogruppo della Lega alla Camera. A ribadire la linea la sua collega di partito ed europarlamentare Annalisa Tardino: "Chiediamo a Schlein di spiegarci perché il progetto sarebbe 'dannoso e anacronistico', quando in tutto il mondo esistono ponti, anche all'avanguardia. La risposta è che probabilmente tiene di più a fare sterile opposizione al governo che all'interesse dei calabresi e dei siciliani, che non sono cittadini di serie B e hanno diritto alla continuità territoriale". E non poteva mancare una presa di posizione del diretto interessato: "Il partito dei no - scrive Matteo Salvini - è senza vergogna: non vincono nelle urne e allora usano i tribunali provando a fermare un'opera che porterà lavoro, sviluppo e crescita per Sicilia, Calabria e tutto il Paese.La sinistra se ne faccia una ragione: il Ponte si farà e sarà un vanto per tutta Italia".

Conte: "Noi contrari al progetto"

Assente alla conferenza stampa, il leader del Movimento 5 Stelle, Guiseppe Conte, interpellato dai cronisti a margine di un'altra iniziativa ha ribadito la sua contrarietà all'opera: "Noi, per quanto riguarda il Ponte sullo Stretto, siamo contrari a questo progetto, che non ha senso se non organizziamo le infrastrutture che servono alla Sicilia e alla Calabria. Non ha senso togliere in questo momento bloccare tanti finanziamenti e addirittura togliere fondi di coesione assolutamente essenziali per lo sviluppo anche sociale della Sicilia e della Calabria per destinarli a un’unica infrastruttura, che poi non sappiamo se si farà", ha spiegato.

La società: "Nessun segreto, i dati presto saranno pubblici"

Infine, interviene anche la società Stretto di Messina, che rispedisce le accuse al mittente. "La relazione del progettista è nelle fasi finali di approvazione. Una volta approvata sarà resa pubblica insieme a tutti gli elaborati progettuali", spiega una fonte interna. "Come più volte spiegato - continua - non esistono segreti. È stato chiesto a Stretto di Messina di avere copia di un lavoro non ancora completato che prevede un iter approvativo disciplinato per legge. L'istruttoria della Stretto di Messina sulla relazione del progettista, avviata a partire dal 30 settembre, ha coinvolto oltre alla Direzione tecnica della società, la Parsons transportation Group in qualità di Project manager consultant e un Expert panel quale organo a supporto per le attività tecniche di alta sorveglianza. La società ha inoltre ricevuto il parere favorevole con osservazioni sulla relazione dal Comitato Scientifico, organo previsto dalla legge 1158/1971, composto da nove esperti nominati dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti d'intesa con la Regione Calabria e la Regione Siciliana. La Commissione per l'accesso istituita presso la presidenza del Consiglio con decisione del 19 dicembre 2023, ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso proposto dall'onorevole Bonelli in relazione all'istanza di accesso alla relazione del progettista".