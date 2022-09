Promesse e grandi opere

Schifani è sicuro: "Il Ponte sullo Stretto si farà, anche Meloni è convinta"

Il presidente della Regione appena eletto: "Il progetto è cantierabile, e ricordo come l'appalto fosse già in corso. Se non l'abbiamo fatto prima è a causa della mancanza di volontà politica e di convergenza all'interno del governo"