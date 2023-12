Il ponte sullo Stretto spacca la maggioranza. La Sicilia dice no ai nuovi fondi

Come prevedibile, l’emendamento presentato nella notte dai relatori della manovra, che prevede una rimodulazione dei fondi stanziati per il ponte sullo Stretto, con 2,3 miliardi che saranno recuperati dal Fondo di sviluppo e coesione, ha creato più di un mal di pancia nella maggioranza.

La nota della Regione Sicilia

Le regioni che dovrebbero subito i tagli e destinare una parte dei loro fondi alla grande opera sono Calabria e Sicilia, entrambe a guida centrodestra, ma questo non ha impedito che saltasse il banco. Molto netto il comunicato diramato dal consiglio regionale dell’isola governata da Renato Schifani: "La Regione Siciliana – si legge nella nota – ha sempre espresso totale disponibilità verso la realizzazione del ponte sullo Stretto, opera che considera strategica; e per questo la giunta si era impegnata a destinare un miliardo di euro di risorse del Fes 2021-2027, dandone comunicazione al ministro Salvini. La decisione governativa per cui la quota di nostra compartecipazione debba essere di 1,3 miliardi non è mai stata condivisa dall'esecutivo regionale. Si auspica che Salvini si possa attivare per restituire le maggiori risorse sottratte alla Sicilia, necessarie per sostenere investimenti per lo sviluppo dell’Isola".

Calderone (Fi): Inaccettabile utilizzare fondi per Sicilia

Decisamente meno diplomatico Tommaso Calderone, deputato di Forza Italia e presidente della commissione bicamerale sull’insularità. "Ritengo inammissibile – spiega – che venga posto a carico della Sicilia una ulteriore parte della somma necessaria per costruire il Ponte sullo Stretto. Nella legge di bilancio, leggo, si intendono utilizzare una rilevantissima parte di fondi destinati alla Sicilia per altre opere, per il Ponte. Si parla di 1,7 miliardi. È inaccettabile. Si dovrebbe pensare, per principio costituzionale, a eliminare gli svantaggi derivanti dalla condizione di insularità e invece si agisce al contrario, rendendo vano il grande lavoro che sta svolgendo il presidente della Regione Siciliana, senatore Schifani, con il quale concorderò per le vie brevi, una audizione in commissione per pianificare un intervento a difesa della Sicilia e dei siciliani".

Pd: "Stupefatti. L’emendamento è decaduto?"

"Apprendiamo stupefatti che il nuovo emendamento del ministro Salvini, che impegna 1.6 miliardi per l'ipotesi Ponte prelevati da Fsc a carico della Sicilia, non è stato concordato con la Regione Sicilia e viene quindi da essa smentito". Così il vicepresidente dei senatori del Pd, Antonio Nicita, che spiega: "Dal momento che, secondo l'emendamento, l'impiego di quei fondi, che necessitano peraltro di progetto esecutivo, derivano da un accordo con la Regione Sicilia e la Regione Calabria, se ne deve dedurre che l'emendamento è già decaduto. Continua l'incredibile deposito di emendamenti governativi e dei relatori del tutto privi di basi giuridiche. Il Governo stralci la norma Ponte a quando avrà trovato tutte le risorse anche per le prescrizioni e ai costi aggiornati e destini ad altre urgenze le risorse pubbliche dei siciliani e dei calabresi".

