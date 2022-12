Il Pos è meglio del contante anche per i commercianti: lo dice Bankitalia

Il Pos per il pagamento è meglio del contante perché, al contrario di quanto si crede, il contante consta di più al commerciante. Lo ha detto Fabrizio Balassone, capo del Servizio struttura economica del Dipartimento economia e statistica della Banca d'Italia, in audizione davanti alle commissioni riunite Bilancio di Camera e Senato.

Il punto, secondo Balassone, è che anche il contante ha costi legati alla sicurezza, come quelli relativi ai furti, trasporto valori, assicurazione. "Nostre stime relative al 2016 - ha spiegato Balassone - indicano che, per gli esercenti, il costo del contante in percentuale dell'importo della transazione è superiore a quello delle carte di debito e credito". Insomma per la banca più importante del Paese, non solo il Pos conviene ai consumatori ma anche agli esercenti, che sono i primi a pensare di guadagnare con l'eliminazione dell'obbligo di accettare pagamenti digitali per piccoli importi.

Non solo perché c'è anche un tema di legalità. "Soglie più alte" per l'utilizzo del contante "favoriscono l'economia sommersa" mentre "l'uso di pagamenti elettronici permettendo il tracciamento delle operazioni ridurrebbe l'evasione fiscale" ha ricordato sempre Balassone, per cui "i limiti all'uso del contante, pur non fornendo un impedimento assoluto alla realizzazione di condotte illecite, rappresentano un ostacolo per diverse forme di criminalità ed evasione".

A fare eco alla Banca d'Italia, i consumatori. "In tema di contanti e Pos da Bankitalia arriva oggi la conferma agli allarmi lanciati in questi giorni dal Codacons". Lo afferma l'associazione dei consumatori in una nota. "Avevamo sottolineato - spiega il presidente Carlo Rienzi - come le misure del Governo sul Pos finissero per danneggiare molti, dai consumatori agli stessi commercianti, senza creare benefici a nessuno, e su tale aspetto arriva oggi la conferma definitiva di Bankitalia. La polemica sul limite dei 60 euro per l'accettazione di carte - continua - ha finito per deviare l'attenzione dal cuore della questione, ossia le multe verso i commercianti che rifiutano il Pos: in assenza di sanzioni verso gli esercenti che impediranno ai consumatori i pagamenti con Pos, sanzioni peraltro raggiunte solo dopo 8 anni di battaglie e pressing da parte del Codacons, qualsiasi soglia sarà irrilevante. I negozianti potranno sempre rifiutare il Pos e per qualunque importo, senza il rischio di incorrere in conseguenze. Per questo riteniamo che il Governo, anche alle luce delle indicazioni di Bankitalia, debba fare marcia indietro sulle misure in tema di Pos, eliminando soglie e confermando le multe per gli esercenti scorretti" conclude Rienzi.