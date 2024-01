Pozzolo, l'affondo di Fratoianni: "Nell'Italia di Meloni le regole valgono solo per gli altri"

"C’è poco da fare. Questa destra ha la convinzione dell’impunità e dimostra una certa allergia alle regole democratiche e più in generale alla cultura istituzionale. Il caso del parlamentare pistolero è solo l’ultimo di una lunga serie di fatti di cui sono stati protagonisti esponenti di governo e della maggioranza".

L'attacco – durissimo – arriva dal segretario di Sinistra Italiana e parlamentare dell’Alleanza Verdi Sinistra, Nicola Fratoianni, che interviene su Facebook commentando la vicenda che ha coinvolto il deputato di Fratelli d'Italia, Emanuele Pozzolo.

"Parlamentare che porta in giro un'arma a Capodanno è fatto grave"

"Tralasciando il contesto in cui la vicenda è maturata – spiega Fratoianni – rimane la gravità di un parlamentare che porta in giro un’arma la notte di Capodanno e la tira fuori, alla presenza anche di bambini, al chiuso e nel bel mezzo di una festa per non si capisce quale ragione. Coprotagonista anche di questa storia è lo stesso sottosegretario Delmastro, che avrebbe passato al suo coinquilino e amico di partito Donzelli, le carte secretate del caso Cospito, approfittando del suo ruolo di sottosegretario, per consentire al parlamentare Donzelli di andare in parlamento a gettare fango sull’opposizione. E poi i guai non chiariti del sottosegretario Sgarbi, le inguardabili vicende della ministra Santanché, le omissioni di Gasparri sul proprio lavoro e le relazioni che comporta".

"Per non parlare delle improvvide dichiarazioni di Crosetto sulla magistratura – continua Fratoianni – di Larussa sulla resistenza e via a seguire. L’elenco sarebbe lunghissimo. Quel che resta è che tutto è stato insabbiato, nessuno ha risposto né personalmente né politicamente. La destra dimostra la sua bulimia di potere, in un delirio orgiastico di promozioni di amici nei posti che contano e impunità per chi infrange le regole. Nel mentre, in questo anno passato, facevano decreti per inasprire le pene nei confronti degli attivisti per il clima, per chi protesta, per mandare in carcere le donne incinta, per i minorenni. L’Italia della Meloni -conclude il deputato - è un Paese in cui le regole devono valere ed essere inflessibili solo per gli altri"