Emanuele Pozzolo è stato sospeso da Fratelli d'Italia. Lo fa sapere in una nota il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Tommaso Foti. "L'ufficio di Presidenza del Gruppo parlamentare di Fratelli d'Italia alla Camera - si legge in una nota - ha adottato in data odierna, in via d'urgenza, la misura cautelare della sospensione dal gruppo stesso dell'on. Emanuele Pozzolo".