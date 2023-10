Ecco il premier eletto dal popolo: cosa cambierà con la riforma Casellati

Dopo la difficile intesa sulla legge di bilancio, i partiti della maggioranza hanno trovato l’accordo sulle riforme costituzionali. La parola che mette tutti d’accordo è "premierato", ovvero l’elezione diretta del Presidente del Consiglio. Non è il presidenzialismo, vecchio cavallo di battaglia del centrodestra, ma una riforma più simile al "sindaco d'Italia", che potrebbe trovare sponde anche tra le fila delle opposizioni, soprattutto quelle di fede renziana e calendiana. Durante il vertice che si è svolto a Palazzo Chigi, si è deciso di tirare dritto sul ddl costituzionale che porta il nome del ministro per le Riforme, Maria Elisabetta Casellati, che sarà sul tavolo del Consiglio dei Ministri già da venerdì. Ecco cosa cambierebbe se la riforma andasse in porto.

L’elezione del premier

La riforma proposta dal governo Meloni punta a modificare tre articolo della Costituzione: l’articolo 88, quello sul potere del Presidente della Repubblica di sciogliere le Camere, l’articolo 92, che norma la nomina del premier e il 94 che regna le mozioni id fiducia e le mozioni di sfiducia ai governi. Se dovesse passare il ddl Casellati, il capo del governo sarebbe eletto in un unico turno, per 5 anni. È prevista un'unica scheda per la votazione del presidente del Consiglio e delle Camere.

Premio di maggioranza

Cambia tutto anche nell’assegnazione dei seggi alla Camera e al Senato. Il ddl al varo del governo, prevede un sistema elettorale maggioritario con un premio del 55% dei seggi ai candidati e alle liste collegate al candidato premier eletto.

I poteri del Capo dello Stato

Molto significativo l’impatto che avrebbe la riforma rispetto ai poteri assegnati al Presidente della Repubblica che perderebbe il potere di nomina del premier ma si limiterebbe a conferirgli l’incarico: resterebbe quello di nomina dei ministri - come avviene oggi - su indicazione del premier eletto.

La norma anti-ribaltone

Si prevede un cambio di regole anche per quanto concerne l’eventuale caduta del governo con dimissioni del premier. Nel ddl si prevede infatti che in quel caso il Presidente della Repubblica possa assegnare l'incarico di formare un nuovo governo al premier dimissionario o a un altro parlamentare eletto e collegato al presidente del Consiglio. Qualora i tentativi fallissero, si ricorrerebbe automaticamente al ritorno alle urne.

Addio ai senatori a vita

Con la riforma Casellati, il Presidente della Repubblica perderebbe anche il potere di nomina dei senatori a vita. Resterebbero ovviamente in carica gli attuali.

