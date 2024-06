Premierato, il Senato approva l'articolo 5 sull'elezione diretta del presidente del consiglio

Il Senato ha dato il via libera all'articolo 5 del ddl sul premierato che introduce in Costituzione l'elezione diretta del presidente del Consiglio. Un voto che ha visto i senatori del Pd, del M5S di Avs e anche renziani e calendiani abbandonare per protesta l'Aula.

L'articolo 5, approvato per alzata di mano, era stato modificato nel corso dell'esame in Commissione e sostituisce l'articolo 92 della Costituzione, introducendo la previsione dell'elezione del presidente del Consiglio dei ministri a suffragio universale e diretto per cinque anni, fissando un limite al numero dei mandati. Viene stabilito che il presidente del Consiglio possa essere eletto per non più di due legislature consecutive, elevate a tre qualora, nelle precedenti, abbia ricoperto l’incarico per un periodo inferiore a sette anni e sei mesi. Si dispone altresì che le elezioni delle Camere e del presidente del Consiglio abbiano luogo contestualmente.

Il voto finale sul provvedimento sarà il 18 giugno. Nella stessa giornata il voto dell'Aula sul provvedimento poi atteso alla Camera.