Vannacci annulla la sua prima uscita pubblica con Salvini e Tajani

Il generale Roberto Vannacci, autore del libro 'Il Mondo al contrario', nell'occhio del ciclone per i contenuti ritenuti omofobi e xenofobi, non sarà ospite della kermesse di Affaritaliani 'La Piazza-Il bene comune', domenica 27 agosto a Ceglie Messapica, in provincia di Brindisi.

Si sarebbe trattato della sua prima uscita pubblica, e la sua partecipazione era stata vista da molti come una vera e propria discesa in politica, visto che, tra gli altri ospiti figuravano il vicepremier Matteo Salvini, il ministro degli Esteri Antonio Tajani e il ministro degli Affari Europei Raffaele Fitto.

Clamore mediatico che ha probabilmente allontanato il generale dalla partecipazione annunciata in un primo momento: "Mi è stato fatto l'invito giorni fa per Ceglie Messapica. Non conoscevo bene la manifestazione e avevo inizialmente dato una disponibilità di massima. Poi, vedendo che è una manifestazione che pur essendo promossa da associazioni ha una connotazione politica, ho deciso di declinare l'invito. Mi riservo di comunicare la cosa agli organizzatori" ha dichiarato Vannacci. Un vero e proprio dietrofront per evitare strumentalizzazioni quindi.

E sulla presentazione del discusso saggio, Vannacci rimane sul vago: "La prima presentazione del libro è prevista il 9 settembre in Versilia e un'altra alcuni giorni dopo, ma le sto ancora valutando, visto il clamore mediatico", ha specificato il generale.

