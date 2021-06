Le primarie del centrosinistra per i candidati alle elezioni 2021 (e l'incubo flop)

Urne aperte a Roma e Bologna il 20 giugno dalle 8 alle 20 per scegliere i candidati sindaci dell'area di centrosinistra. A Torino vince Stefano Lo Russo (Pd) ma è allarme per il flop della partecipazione al voto

Dopo Torino sono i cittadini di centrosinistra di Roma e Bologna a scegliere il proprio candidato sindaco: potranno prendere parte al voto delle primarie di coalizione del centrosinistra per le elezioni amministrative gli elettori che si riconoscono nel centrosinistra, i residenti che hanno già compiuto 16 anni e tutti i cittadini stranieri regolarmente residenti nei comuni interessati dalle primarie.

A vincere a Torino è stato Stefano Lo Russo, candidato del Pd ma a preoccupare il Partito Democratico è la bassa affluenza in vista del voto di Bologna e Roma il prossimo 20 giugno dalle 8 alle 20. A Bologna in particolare ci s'interroga sul livello di partecipazione per considerare più o meno riuscita la consultazione per scegliere chi, fra Matteo Lepore (Pd) e Isabella Conti (Iv) sarà il candidato sindaco del centrosinistra. Nessuno vuole fissare un'asticella di partecipazione anche se i precedenti sono piuttosto omogenei: alle ultime primarie di partito, quelle che elessero Zingaretti, votarono in 21mila. Per trovare i precedenti di primarie per il sindaco bisogna andare al dicembre 2008, quando per la scelta di Delbono votarono in 24mila e al gennaio 2011 quando i votanti furono oltre 28mila.

Elezioni primarie Torino

L'auspico era raggiungere i 30-35mila voti spiegava Saverio Mazza, coordinatore organizzativo del Pd torinese e delle primarie di centrosinistra, ma a Torino a far notizie è stato il flop degli elettori: in appena 12mila si sono presentati per scegliere tra Stefano Lo Russo, Enzo Lavolta, Igor Boni e Francesco Tresso.

Alla fine a spuntarla è stato il capogruppo del Partito Democratico Lo Russo a cui va il compito di guidare la coalizione di centrosinistra nella prossima campagna elettorale. Risicatissimo il margine di vittoria (297 voti) su Francesco Tresso (3.932 preferenze), terzo Enzo Lavolta (2.864 preferenze).

Un accordo con i 5 Stelle per il ballottaggio, che è stato escluso per l'ennesima volta dalla sindaca Chiara Appendino.

Elezioni primarie Roma

A Roma sono candidati alle primarie per le elezioni comunali 2021: Roberto Gualtieri, Tobia Zevi, Imma Battaglia, Paolo Ciani, Giovanni Caudo, Cristina Grancio e Stefano Fassina. (Nei link le interviste realizzate da Romatoday).

A differenza delle precedenti primarie stavolta c'è anche la possibilità del voto online: è, infatti, già possibile iscriversi alla piattaforma e lo si potrà fare fino alla mezzanotte di giovedì. Al più tardi venerdì mattina, quindi, si dovrebbe avere una prima indicazione sulla fondatezza dei timori per la partecipazione.

Il candidato vincitore del confronto si troverà a sfidare la sindaca uscente Virginia Raggi e il candidato del centrodestra Enrico Michetti.

Elezioni primarie Bologna

A Bologna la sfida è tra l'assessore Matteo Lepore e la sindaca di San Lazzaro di Savena Isabella Conti. (Nei link le interviste realizzate da Bolognatoday). Da un lato quindi ci saranno la maggioranza del Pd e Coalizione civica (rassemblement rosso-verde di sinistra), dall'altro Italia Viva e la parte del Pd meno ostile a Matteo Renzi. Stanno per il momento alla finestra Azione e il Movimento 5 Stelle, che non hanno abbandonato la coalizione, ma non parteciperanno alle primarie, riservandosi di decidere il da farsi quando si conoscerà il nome del vincitore.

Si può votare online attraverso la piattaforma Partecipa; occorre pre-registrarsi entro e non oltre il 17 giugno 2021 alle ore 24.00 mediante accreditamento con SPID, Sistema Pubblico di Identità Digitale, e versare 2 € per contribuire alle spese organizzative tramite pagamento elettronico. Chi deciderà di votare con questa modalità verrà automaticamente escluso dalla possibilità di voto nei seggi. È alternativa al voto in presenza ai seggi.