Le primarie del Partito Democratico per i candidati alle elezioni 2021

Con Torino partono da domani le operazioni di voto delle primarie di coalizione del centrosinistra per le elezioni amministrative. Potranno prendere parte al voto (che si svolgerà anche online) gli elettori che si riconoscono nel centrosinistra, i residenti che hanno già compiuto 16 anni e tutti i cittadini stranieri regolarmente residenti nei comuni interessati dalle primarie.

Elezioni primarie Pd Torino

L'auspico è di raggiungere i 30-35mila voti spiega Saverio Mazza, coordinatore organizzativo del Pd torinese e delle primarie di centrosinistra. A Torino si potrà votare - in presenza e on line - dalle 15 alle 20 di domani sabato 12 giugno, e dalle 8 alle 20 di domenica 13. La corsa è tra quattro candidati: Stefano Lo Russo del Partito Democratico, Enzo Lavolta del Partito Democratico, Igor Boni dei Radicali Italiani e Francesco Tresso, candidato civico.

In città sono state allestite 39 postazioni, abbinate a un certo numero di sezioni elettorali, dove poter andare a votare e nel rispetto delle norme sanitarie anti covid, ogni seggio sarà munito di plexiglass e gel igienizzante. Saranno in 400 i volontari all'opera tra gazebo, circoscrizioni, sedi dei partiti, centri d'incontro e circoli vari. Per votare è necessario presentare un documento di identità attestante la residenza nel comune di Torino e il certificato elettorale (Tessera elettorale) attestante la sezione abbinata al seggio.

Potranno votare anche i 16enni esibendo un documento di identità. Potranno votare al seggio abbinato alle sezioni elettorali corrispondenti alla tessera elettorale del o dei genitori. In ogni caso, fa fede la propria via di residenza abbinata al seggio elettorale Primarie. Votando, gli elettori dichiarano di essere elettori di uno dei partiti della coalizione, di riconoscersi nella proposta politico programmatica della coalizione di centrosinistra e accettano di essere registrate nell’albo pubblico delle elettrici e degli elettori del centrosinistra. Per votare è obbligatorio versare una quota di almeno 2,00 euro, a titolo di contributo alle spese organizzative. Ma chi si è registrato con spid entro martedì 8 giugno, sulla piattaforma apposita, potrà esercitare il proprio diritto di voto online, dopo aver ricevuto una mail con link utilizzabile.

A Bologna e Roma le primarie del Pd si terranno il 20 giugno dalle 8 alle 20.

Elezioni primarie Pd Roma

A Roma sono candidati alle primarie per le elezioni comunali 2021 Roberto Gualtieri, Tobia Zevi, Imma Battaglia, Paolo Ciani, Giovanni Caudo, Cristina Grancio e Stefano Fassina.

Elezioni primarie Pd Bologna

La sfida è tra l'assessore Matteo Lepore e la sindaca di San Lazzaro di Savena Isabella Conti. Da un lato quindi ci saranno la maggioranza del Pd e Coalizione civica (rassemblement rosso-verde di sinistra), dall'altro Italia Viva e la parte del Pd meno ostile a Matteo Renzi. Stanno per il momento alla finestra Azione e il Movimento 5 Stelle, che non hanno abbandonato la coalizione, ma non parteciperanno alle primarie, riservandosi di decidere il da farsi quando si conoscerà il nome del vincitore.

Si può votare online attraverso la piattaforma Partecipa; occorre pre-registrarsi entro e non oltre il 17 giugno 2021 alle ore 24.00 mediante accreditamento con SPID, Sistema Pubblico di Identità Digitale, e versare 2 € per contribuire alle spese organizzative tramite pagamento elettronico. Chi deciderà di votare con questa modalità verrà automaticamente escluso dalla possibilità di voto nei seggi. È alternativa al voto in presenza ai seggi.