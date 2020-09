Processo spese pazze in consiglio regionale della Liguria, condannati in 19

Sono stati tutti condannati i 19 consiglieri regionali coinvolti nell’inchiesta sulle cosiddette “spese pazze” nella legislatura 2005-2010, quella dell’allora presidente della Regione Claudio Burlando. Il giudice ha disposto anche la confisca delle somme contestate. Secondo l'accusa del pm Massimo Terrile, i 19 consiglieri avrebbero utilizzato soldi pubblici per acquisti personali che spaziavano dai dvd alle piante, dalle caramelle alle bottiglie di vino, dai soggiorni in hotel con spa alla colazione al bar.

L’accusa è di peculato: le condanne di primo grado sono state inflitte a Michele Boffa (Pd), 1 anno 7 mesi e dieci giorni, Ezio Chiesa (Pd), un anno cinque mesi e dieci giorni, Luigi Cola (Pd), un anno e otto mesi, Giacomo Conti (Rifondazione comunista), un anno e sette mesi, Gino Garibaldi (Forza Italia), un anno e otto mesi, Antonino Miceli (Pd), un anno cinque mesi e dieci giorni, Cristina Morelli (Verdi), due anni, Luigi Morgillo (Forza Italia), un anno sei mesi e dieci giorni, Minella Mosca (PD), un anno e due mesi, Vincenzo Nesci (Rifondazione comunista), due anni, Pietro Oliva (Forza Italia), un anno sei mesi e dieci giorni, Franco Orsi (Forza Italia), un anno sei mesi e dieci giorni, Gianni Plinio (Alleanza Nazionale oggi casaPound), un anno un mese e venti giorni, Matteo Rosso (Forza Italia oggi Fratelli d’Italia), un anno e un mese, Gabriele Saldo (Forza Italia), un anno quattro mesi, Alessio Saso (Forza Italia), un anno e undici mesi, Carlo Vasconi (verdi), un anno e quattro mesi, Vito Vattuone (Pd), un anno tre mesi e venti giorni, Moreno Veschi (Pd), un anno e un anno e un mese.

Il processo “spese pazze” arrivato a conclusione oggi fa parte di un’inchiesta più grande: il primo filone si era chiuso a maggio 2019 con la condanna per 18 imputati per la stessa accusa, tra cui anche l’ex viceministro leghista e attuale segretario regionale Edoardo Rixi, che nel periodo preso in considerazione era capogruppo regionale della Lega.