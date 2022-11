Dai rave all'economia, la propaganda del governo fa a pugni con la realtà

Rave party a Modena

Più di un autorevole esponente della maggioranza dal retrogusto Twiga che sostiene il Governo presieduto dal Signor Giorgia Meloni, deve aver pensato che la cosiddetta “legge manganello”, varata durante il primo Consiglio dei Ministri, fosse stata scritta da un giovanissimo punkabbestia sotto l’effetto di funghetti allucinogeni, reduce da un rave party a Berlino, a seguito di un costruttivo confronto con i suoi otto cani. Oltremodo eccessivo infliggere sei anni di carcere a tutti i mille invitati di un matrimonio in Calabria o in provincia di Caserta, avrà fatto notare qualcuno, palesando a chi di dovere le sue perplessità – ovviamente sottovoce – per non disturbare troppo “chi vuole fare”.

E poi, con una legge così, per gli amici di Casa Pound le cose si sarebbero messe davvero molto male: al primo incontro pubblico sulla bonifica delle Paludi Pontine, i fascisti del terzo millennio sarebbero stati sgomberati dal palazzo nel centro di Roma che occupano illegalmente dal 2003, a colpi di manganello sugli stinchi, da celerini in assetto antisommossa; una visione surreale degna di un film di Sorrentino. Per non parlare delle pene previste dal Decreto fiore all’occhiello dell’esordio del nuovo esecutivo: tra prendere parte a un raduno con cinquantuno persone e occultare il cadavere dell’anziana zia che si era venduta la nuda proprietà della casa in montagna, passando a miglior vita a due mesi dalla settimana bianca, al momento è decisamente più conveniente il secondo reato, che è punito con appena tre anni di carcere.

E così, mentre i supporter di Lega e Fratelli d’Italia esultano sui social network festeggiando la fine della pacchia per le odiate “zecche comuniste”, nei palazzi del potere c’è chi riscrive la norma riportandola di fatto a qualcosa di molto simile alla legge vigente, che, va ricordato, già punisce l’invasione dell’altrui proprietà con una pena che può arrivare a quattro anni di carcere. Da una parte la propaganda da offrire come mangime quotidiano a un pezzo dell’elettorato, dall’altra la realtà: sarà questo l’adagio del Governo Meloni, composto in larga parte da partiti ed esponenti di estrema destra che usciti dal loro habitat naturale – quello dell’opposizione fatta con slogan urlati – dovranno riuscire ad allontanare lo spettro di Luigi Di Maio, astro nascente della politica italiana, appena quattro anni fa.

Solo slogan urlati

Ci dovremo abituare ad annunci di mirabolanti rivoluzioni del fisco che verranno smontati quando ci saranno spiegate nei dettagli dal commercialista; ci dovremo abituare agli slogan contro l’Europa pronunciati a Roma e seguiti da calorose strette di mano a Bruxelles; ci dovremo abituare, in sostanza, a un Governo che dovendo rispettare l’agenda Draghi, gli impegni sul debito (il Ministro dell’Economia è Giorgetti, non Tremonti... ) e i tempi di attuazione dei progetti del PNRR, infarcirà la legislatura con decreti spot che riempiranno le pagine dei giornali per qualche giorno per poi venire smontati in Parlamento. Il resto saranno marginali iniziative “identitarie” come il reintegro anticipato dei medici e dei sanitari “no vax” (compreso chi guidava ignobili cortei con partecipanti vestiti da deportati di Auschwitz e chi inoculava finte dosi di vaccino per far ottenere il green pass... ), o le solite azioni dimostrative contro le navi delle Ong, che entreranno nei porti italiani dopo qualche giorno in cui si farà finta di chiuderli.

Meloni, Salvini e compagnia sanno bene che una parte consistente del loro elettorato, quella che legge la notizia falsa e non il Fact-checking, continuerà a credere per mesi di essere stata liberata dai temuti rave party, dopo centinaia di anni di governi “non eletti” collusi con la lobby della musica elettronica. Poco importa che con la conversione del Decreto in Legge dello Stato non cambierà quasi nulla rispetto all’attuale normativa: in pochi leggeranno gli emendamenti e ne seguiranno l’iter parlamentare. In fondo, quegli elettori pensano che il rave party “Witchtech 2k22”, che si stava svolgendo a Modena nei giorni scorsi, sia stato fermato da quel Decreto del Governo. In realtà era già tutto finito in modo pacifico, grazie al lavoro del prefetto Alessandra Cammarota e delle forze dell’ordine, che hanno convinto i partecipanti a lasciare lo stabile pericolante. Perché l’ordine pubblico, in certe situazioni, si può e si deve ripristinare sul campo con il dialogo, riponendo i manganelli. A Roma, il 9 ottobre del 2021, militanti dell’estrema destra e “no vax” assaltarono la sede del principale sindacato italiano. Per le forze dell’ordine fu una sconfitta maturata sul campo, dove mancò la capacità di gestire quella piazza e quel corteo. Il prefetto della Capitale era l’attuale Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi. Forse per agire aspettava un Decreto.