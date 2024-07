La Lega fa un passo indietro: "Il ddl nomi femminili è un'iniziativa personale, lo ritiriamo"

Basta usare termini come "avvocata" e "assessora", chi lo farà sarà punito. Anzi no. La Lega fa retromarcia e ritira la proposta di legge che mirava a vietare negli atti pubblici "il genere femminile per neologismi applicati ai titoli istituzionali dello Stato, ai gradi militari, ai titoli professionali, alle onorificenze, e agli incarichi individuati da atti aventi forza di legge". Dopo la polemica il Carroccio scarica il senatore Manfredi Potenti definendo un'iniziativa personale la presentazione del disegno di legge.

Obiettivo della proposta, come recita l'articolo 1, era "preservare la pubblica amministrazione dalle deformazioni letterali derivanti dalle necessità di affermare la parità di genere nei testi pubblici". E per chi non si adegua erano previste sanzioni: "La violazione degli obblighi di cui alla presente legge comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa consistente nel pagamento di una somma da 1.000 a 5.000 euro".

Adesso però i vertici del partito, a partire dal capogruppo al Senato Massimiliano Romeo, hanno reso noto di non condividere quanto riportato nel ddl Potenti "il cui testo non rispecchia in alcun modo la linea della Lega che ne ha già chiesto il ritiro immediato". Nessuna crociata quindi contro "sindaca", "assessora", "marescialla". Proposta nata e morta nell'arco di pochi giorni, tempo di una polemica estiva.

"La Lega ha costretto il senatore del Carroccio Manfredi Potenti a ritirare il disegno di legge grazie alle proteste di tutte le opposizioni. Ne siamo ovviamente contenti, ma a tutte e tutti dico: non sottovalutiamo il problema. È stato un fatto grave, non un'iniziativa ridicola o antistorica", commenta la senatrice del Pd Valeria Valente. "Pensare che la declinazione femminile di nomi istituzionali o professionali corrompa la lingua italiana e per questo prevedere anche multe salate - aggiunge - rivela un pensiero ben preciso: e cioè che le donne nella vita pubblica siano un orpello da cancellare e che il sistema, maschile e maschilista, sia il punto di riferimento per tutti, il neutro della soggettività maschile che tutto ingloba. Questa destra crede nel modello patriarcale di società e lo dimostra di continuo: sull'aborto, sull'occupazione femminile, sulla famiglia. Non abbassiamo la guardia, perché è dal linguaggio che parte il cambiamento".

"Forse anche all'interno della Lega il ddl sui nomi femminili ha lasciato basiti tanto che pare da fonti stampa ne stiano chiedendo il ritiro immediato", scrivono in una nota le parlamentari del Movimento 5 Stelle nella Commissione bicamerale di inchiesta sul femminicidio e la violenza di genere Stefania Ascari, Anna Bilotti, Alessandra Maiorino e Daniela Morfino."Resta sempre lo sconcerto - aggiungono - su come sia possibile anche solo concepire simili iniziative, che cancellano anni e anni di lotta per la parità di genere. A questo conducono le posizioni antistoriche, anacronistiche, ideologiche e discriminatorie che la Lega di Salvini ha ormai da anni deciso di abbracciare per solleticare le parti più istintive del Paese, senza curarsi delle possibili conseguenze. Un loro senatore si è sentito autorizzato a vietare per legge l'uso del femminile, e il partito è dovuto intervenire per disconoscerlo. Ma raccolgono solo quello che hanno seminato.

La Lega cessi le sue crociate contro i diritti delle donne, delle persone LGBT, dei migranti. La smetta di disumanizzare le persone e provi a fare politica, anziché ideologica propaganda. Magari recupera pure qualche voto".