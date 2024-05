Da Porto Venere a Cosa Nostra: così è nato il terremoto che fa tremare la Liguria

Non solo finanziamenti illeciti per aggiudicarsi aree più o meno essenziali del porto. L'altro grande filone dell'inchiesta che fa tremare la politica genovese, e che ha costretto il governatore Toti agli arresti domiciliari, guarda a est sulle rive del torrente Polcevera. Storico quartiere operaio della città ligure e meta di immigrazione negli anni '60, la Certosa sarebbe il teatro dove si sarebbe concretizzato il voto di scambio che, secondo le accuse, ha contribuito a influenzare le elezioni regionali in Liguria. Un palcoscenico che ha i suoi protagonisti. Proviamo a conoscerli.

Matteo Cozzani: l'ex "enfant prodige" che ha fatto scattare l'inchiesta di Genova

Classe 1985, Matteo Cozzani è il capo di gabinetto di Giovanni Toti. È lui l'uomo che fa detonare lo scandalo che sta travolgendo la giunta ligure. Prima di diventare il braccio destro del governatore è famoso per essere il più giovane sindaco d'Italia. Succede a Porto Venere, piccola ma celebre località della costa ligure. Lo fa con una sua lista civica: ha soli 28 anni, rimarrà primo cittadino per altri 10. Poi il salto nella politica "che conta" quando diventa braccio destro del governatore ligure.

I magistrati indagano sul suo conto per corruzione, abuso d'ufficio, turbativa d'asta e falso. Tra gli episodi contestati, uno è sicuramente più eclatante degli altri. Cozzani è accusato di violazioni procedurali per permettere ad alcuni immobiliaristi milanesi di aggiudicarsi la costruzione di uno stabilimento balneare nell'isola Palmaria. L'obiettivo era di trasformare Porto Venere in una piccola Capri a partire dall'isola posta di fronte al borgo spezzino, un gioiello naturalistico dichiarato Patrimonio Unesco.

Ma le violazioni non si fermerebbero qui. Secondo la Procura contesta a Cozzani di aver turbato un'asta per l'acquisto di un ex scuola da destinare a residenza di lusso e per aver agevolato la costruzione di un campo da padel in un'area abbandonata. Non solo: i magistrati gli contestano di aver anche favorito, con il suo ruolo, le attività imprenditoriali di famiglia.

Ma è proprio indagando sulle vicende personali dell'ex "enfant prodige" della politica ligure, che i magistrati spezzini fiutano il colpo grosso. Tra le telefonate intercettate, una balza all'attenzione dei magistrati di La Spezia: Cozzani parla con la comunità siciliana di Genova non di proprietà immobiliari, ma di voti da convogliare verso la lista Toti. Avvertono quindi la procura genovese: è l'inizio del terremoto.

I gemelli che fanno guadagnare centinaia di voti in cambio di posti di lavoro

Nel frattempo Matteo Cozzani è diventato infatti il coordinatore regionale della lista "Cambiamo con Toti presidente". L'obiettivo è vincere, a ogni costo, le elezioni in programma in Liguria per il 20 e il 21 settembre 2020. Per questo i voti e i finanziamenti si cercano ovunque. E quelli della comunità siciliana di Riesi, storicamente molto presente in città, sono particolarmente appetibili. Secondo la ricostruzione della Procura, a Cozzani vengono indicati due referenti: Arturo Angelo Testa e Maurizio Testa, legale dell'associazione "Amici di Riesi". Vivono ormai lontani da Genova: il primo è un sindacalista Cisl, il secondo un consigliere comunale di Forza Italia di Boltiere, in Lombardia. Ma sono loro che muovono ancora i fili della comunità e che organizzano le cene elettorali per convogliare voti verso Giovanni Toti.

Inizialmente i due vengono contattati perché si profila l'ipotesi di candidare Arturo Angelo Testa come consigliere comunale, ma l'ipotesi sfuma. Il politico lombardo è stato infatti fotografato in compagnia del fratello gemello a Predappio. Entrambi fanno il braccio teso davanti al busto di Mussolini ed è troppo anche per una forza di centrodestra.

I due, sempre secondo la ricostruzione dei magistrati, si mettono a questo punto a disposizione: promettono centinaia di voti in cambio di posti di lavoro per amici e parenti. Un particolare che emerge chiaramente dalle intercettazioni: si impegnano attivamente per sistemare i "carusi", come si legge spesso nelle carte dei magistrati. "Cozzani mi ha detto 'fai spuntare un po' di voti a Certosa e io l'indomani ti faccio calare ("assumere" in dialetto siciliano ndr) due, tre al porto, io sono di parola te lo giuro" riferisce Italo Maurizio al fratello Arturo Angelo.

E il loro impegno, secondo la tesi dei magistrati, viene premiato: i risultati della lista Toti nel quartiere Certosa, sono un trionfo, come si può vedere dal quadro prospettico sopra. Il 22 settembre 2020, il giorno dopo il trionfo elettorale di Toti Cozzani dice a Maurizio Testa: "Avete fatto il vostro dovere e ti ringrazio". La risposta non si fa attendere: "Te l'ho detto, io sono di parola". Al che Cozzani risponde a sua volta: "Anche io, non ti preoccupare".

Ma a essere contestato non è solo il voto di scambio: l'influenza che si vuole esercitare sulla giunta regionale e sulla politica sembra essere molto più sostanziosa.

Il sindacalista Cgil in odor di Cosa Nostra e la "cricca"

Secondo la Procura, dopo la vicenda delle consultazioni elettorali della Regione Liguria del settembre 2020, i fratelli Testa iniziano a darsi da fare per stabilire una strategia efficace in vista delle elezioni amministrative comunali di Genova che si tengono nel 2022. "Noi dobbiamo farti una cricca a Genova, capito, con un paio di interlocutori che, che siete voi che poi andare sempre, capito, cioè che non possiamo venire noi altri di Bergamo, cazzo….. noi, noi abbiamo seminato e voi dovete raccogliere" confessa Maurizio Testa a un membro della comunità riesina di Genova.

Un concetto già espresso in altre occasioni, in particolare con Venanzio Maurici, invitandolo a un pranzo: "Volevamo fare quella cricca che ti dicevo, no?". Quest'ultimo è il vero elemento di connessione tra una vicenda di corruzione e l'aggravante delle finalità mafiose. Perché? Andiamo con ordine.

Venanzio Maurici, classe 1959, è un sindacalista della Cgil, ma è soprattutto, secondo la Procura, un "referente genovese" del clan Cammarata del mandamento di Riesi. "In Valpolcevera, ad esempio, la famiglia Maurici, è una famiglia che dagli anni Novanta è inquadrata come famiglia di Cosa Nostra" annotano i magistrati.

Il sindacalista è il cognato di Francesco Cammarata, componente storico e di rilievo della famiglia mafiosa dei Cammarata di Riesi. Nel 2018 i Carabinieri di Caltanissetta denunciano Maurici alla Procura di Caltanisetta per concorso nel reato di estorsione aggravata dal metodo mafioso, annotano i magistrati. Tutto questo però avviene a Riesi, in Sicilia. In Liguria Maurici non si espone. Qui la mafia si infiltra nel tessuto locale non con violenza e intimidazioni, ma con "l'accreditamento sociale presso la comunità di riferimento, formata prevalentemente da concittadini emigrati a Genova dalla provincia nissena negli anni '50" spiegano i magistrati. Ergo, anche attraverso associazioni e iniziative di vario tipo. E curando i propri interessi in modo "pacifico".

Dal 2005 al 2010 Maurici è il segretario generale del Fillea Cgil, il sindacato dei lavoratori e delle costruzioni della Cgil. E nelle intercettazioni i magistrati intuiscono, ad esempio, una grande prossimità con un'importante famiglia di imprenditori calabresi nel mirino di varie inchieste giudiziarie.

Secondo i magistrati Venanzio Maurici appare nella vicenda che coinvolge la giunta regionale sostanzialmente per la raccomandazione del fidanzato della figlia per un posto di lavoro. Ma per i magistrati c'è anche il progetto di "agevolare l'attività dell'associazione mafiosa Cosa Nostra, segnatamente il clan Cammarata del Mandamento di Riesi con proiezione nella città di Genova". Tesi che dovranno essere eventualmente dimostrate nel dibattimento e confermate nel giudizio.

Ma delle molte ombre delle "operazioni elettorali" sembra cominciare ad accorgersene anche Cozzani che, nel corso di un intercettazione afferma ridendo: "Un bel mattino non vorrei ritrovarmi la Dia (la direzione investigativa antimafia) in ufficio". A conti fatti non era troppo lontano dalla verità.