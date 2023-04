Protesta a Londra contro Meloni: "No al fascismo e al razzismo"

Giorgia Meloni è stata accolta da alcune proteste a Londra. Una ventina di persone hanno manifestato di fronte all'ingresso di Downing Street, dove il presidente del Consiglio italiano ha incontrato il premier britannico, Rishi Sunak. I manifestanti hanno intonato cori contro di lei e brandito cartelli con la scritta: "No alla fascista Meloni". I dimostranti erano riuniti dietro uno grande striscione che recitava: "No al razzismo. Refugees welcome". Ad organizzare la manifestazione la rete Stand Up to Racism.

"Non ci sorprende che Sunak si sieda al tavolo con un primo ministro con l'ideologia di Meloni. La nostra protesta non è contro Meloni in sé, non è lei che non è benvenuta qui, sono le sue idee e la sua ideologia che non sono benvenute. E non dimentichiamoci neanche del suo alleato, il razzista Matteo Salvini", ha urlato al megafono uno dei partecipanti alla protesta, un esponente del sindacato Fire Brigades Union.