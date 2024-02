Protesta dei trattori, Coldiretti nel mirino: "È il sindacato delle multinazionali"

Una Commissione d'inchiesta per verificare il ruolo speculativo della grande distribuzione, che sta mettendo in ginocchio migliaia di agricoltori italiani. È questa la proposta avanzata dall'Alleanza Verdi Sinistra per venire incontro alla "protesta dei trattori" che sta infiammando il dibattito politico in queste settimane. Ne parla, a Today.it, Angelo Bonelli, portavoce di europa verde.

"Uno dei motivi della sacrosanta protesta degli agricoltori – spiega il deputato – è che alcuni dei loro prodotti hanno dei costi di produzione troppo alti. Pensiamo ad esempio al latte fresco che viene prodotto a 48 centesimi al litro, viene acquistato a 50 centesimi al litro e finisce nei supermercati a 2 euro e mezzo se non 3 euro. Questo è un problema molto serio perché mette in ginocchio gli agricoltori che non hanno margino di guadagno e quindi sono costretti a lavorare sottocosto".

"La grande distribuzione, che fa cartello sul prezzo, oltretutto acquistando prodotti alimentari dall'estero che non rispettano i requisiti sanitari e ambientali del nostro Paese, colpendo duramente le nostre produzioni locali. Bisogna rivedere tutti questi principi a prescindere dal libero mercato e tutelare le nostre produzioni tipiche e quindi anche gli stessi agricoltori".

C'è chi sostiene che il problema sia la transizione ecologica, che impone spese e paletti ai produttori.

"In questa fase si sta determinando una strumentalizzazione per noi inaccettabile, perché la transizione ecologica non c'entra proprio nulla. In questo momento, mentre noi parliamo, in Sicilia gli animali non sanno dove andare a pascolare perché non c'è l'erba. Nel 2022 la siccità ha provocato danni per sei miliardi di euro e ancora c'è qualcuno che dice che la responsabilità di questa crisi agricola è delle politiche green. Tutto questo è inaccettabile e dovrebbe vergognarsi in primis la premier Giorgia Meloni, perché Fratelli d'Italia, insieme alla Lega, a Forza Italia e anche al Pd, ha votato la Pac alimentare al centro della protesta dei trattori".

Voi non l'avete votata. Cosa non vi aveva convinto?

"Non la votammo perché direziona risorse alle grandi aziende agricole e lascia le briciole ai piccoli agricoltori, per questo va assolutamente riformata. Dispiace che Von der Leyen abbia invece ceduto sulla proposta di regolamentazione dei pesticidi nel territorio dell'Unione Europea: l'Italia è il sesto utilizzatore di pesticidi al mondo, è un qualcosa che deve farci riflettere. Dobbiamo pretendere che sulle nostre tavole arrivino prodotti in cui la chimica sia sempre più ridotta perché un'alta concentrazione di sostanze chimiche è nocivo per la salute. L'uso eccessivo di pesticidi è dannoso, lo dicono anche i rapporti di Ispra".

Non le sembra strano che Coldiretti, quelli di "campagna amica", sostengano i pesticidi?

"Coldiretti ormai non rappresenta più gli agricoltori ma è il sindacato delle grandi multinazionali agricole, è abbastanza chiaro anche agli agricoltori che infatti la contestano. L'Italia, ormai da anni, è un'eccellenza del biologico in Europa e le famiglie chiedono sempre più di poter mangiare sano. È davvero incomprensibile che l'associazione che dovrebbe tutelare queste eccellenze faccia una battaglia contro un regolamento che prevede una gradualità nella riduzione dell'uso dei pesticidi. Qui non se ne chiede l'abolizione, ma una progressiva riduzione per tutelare la salute e fare in modo che sulle tavole degli italiani arrivino cibi sani".

C'è una sfida tra Lega e Fratelli d'Italia per intestarsi la protesta. Che ne pensa?

"Gli agricoltori che hanno iniziato questa lotta sono abbastanza maturi da capire l'inganno. Lega e Fratelli d'Italia fanno pena, perché sono quelli che con il ministro Giancarlo Giorgetti hanno tolto la deroga per la tassazione sull'Irpef sui terreni agrari; ma il terreno è uno strumento di produzione, semmai è il reddito che va tassato. Ora Meloni sta tornando sui suoi passi, ma il governo non sa dove prendere i soldi e chissà dove andrà a tagliare: magari interverranno sulla decontribuzione per i coltivatri under 40. Sono davvero vergognosi".