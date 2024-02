La protesta dei trattori arriva a Sanremo con la mucca Ercolina e la vitellina Giulia

Dopo il ballo del qua qua di John Travolta, a Sanremo è il turno della mucca Ercolina, animale simbolo della protesta dei trattori. Ercolina è arrivata a Piazza Colombo, sul green carpet del festival della canzone italiana, trasportata da due agricoltori che fanno parte del movimento di protesta. I manifestanti chiedono di poter salire sul palco dell’Ariston per spiegare agli italiani le loro ragioni e non ne vogliono sapere di tornare a casa a mani vuote.

In verità, la mucca - mascotte della protesta si chiamerebbe Ercolina 2 e non serve chissà quanta fantasia per immaginare che fine abbia fatto la prima. A farle compagnia, la vitellina Giulia di 3 mesi e mezzo. "Giulia è già stata con noi in piazza del Duomo, a Milano", ha detto l'allevatore Giacomo Bonetti di San Giuliano Milanese, "speriamo che ci accolgano all'Ariston e ci facciano parlare e ci diano maggiore visibilità".

"Non torneremo a casa a mani vuote"

"Siamo arrivati a Sanremo dopo dodici ore di viaggio con i nostri trattori - ha dichiarato Cristian Belloni, titolare di un'azienda cerealicola – abbiamo percorso centinaia di chilometri, scortati da pattuglie di polizia, e speso molti soldi. Il Festival ci aiuti a far capire alla gente che il nostro Made in Italy si perderà se non faremo tutti insieme qualcosa. Non torneremo a casa a mani vuote".

I trattori, parcheggiati a poca distanza dal lungomare, sono pronti a marciare verso il teatro. "Stiamo aspettando che liberino i parcheggi per farci avvicinare, scortati come è stato fin qui - ha spiegato Belloni - e con noi c’è la mucca Ercolina 2. È un simbolo di pace, la portiamo in giro per far capire alla gente che l'Europa vuole imporci regole non giuste. L'Italia ha basato la sua cultura anche sul cibo, non possiamo rinunciare alle nostre radici. Sanremo ci aiuta ad avere la voce grossa a livello europeo e oltre, a sensibilizzare la popolazione e a portarla dalla nostra parte. Amadeus ha promesso che nella serata di venerdì leggerà un comunicato. Faremo sentire la nostra voce sotto il teatro con la speranza che lui e Fiorello portino in atto tutto quello che hanno detto fino ad ora alla radio e in tv. Ercolina è famosa anche all'estero e questo ci rende orgogliosi perché la nostra voce è arrivata anche lì".

"Noi siamo ancora fermi al presidio di Brescia ma in tre ore al massimo possiamo raggiungere Sanremo in automobile. Siamo in sospeso pronti a partire se arriva una conferma che ci faranno salire sul palco". Lo ha detto Davide Pedrotti, l'allevatore di "Riscatto Agricolo" che sarebbe tra i quattro giovani delegati dal movimento a parlare sul palco dell’Ariston. "Al momento - ha spiegato - sono in corso verifiche: dobbiamo dimostrare documenti alla mano che siamo il primo movimento agricolo autonomo italiano".

Il sindaco di Sanremo: "Vicino ai manifestanti, sono un imprenditore agricolo"

"Manifesto la mia vicinanza a chi protesta, sono anche io un imprenditore agricolo", ha detto il sindaco di Sanremo, Alberto Biancheri, che ha accolto gli allevatori e gli agricoltori arrivati nella città dei fiori sui loro trattori. "Sono il sindaco ed è giusto che mi occupi di tutte le questioni legate alla mia città: la loro è una protesta genuina ed è giusto esserci", ha concluso.