Meloni squalifica Salvini e poi lancia la bomba: "Centrodestra non esiste"

Mentre si va verso il bis di Mattarella al Quirinale, Giorgia Meloni si toglie non uno ma un a serie di sassolini perché porta in piazza (quella di Montecitorio) l’ipocrisia della politica quando racconta che nella riunione del centrodestra di ieri fossero tutti d’accordo su una cosa: "No alla riconferma di Mattarella, tanto che avevamo anche scherzato dicendo che non si poteva votare "No Mattarella". E oggi la doccia fredda per lei che si è detta delusa dal comportamento di molti alleati, non solo da uno. E poi è durissima quando, al termine dell’incontro con i grandi elettori di Fratelli d’Italia, dice che "il centrodestra parlamentare non esiste". Così la Meloni squalifica il lavoro di Salvini come kingmaker.

“Credo di debba lavorare per ripartire daccapo, mi aspettavo un centrodestra molto più coraggio per fare una cosa alla portata, cioè battersi con orgoglio per eleggere un Presidente della Repubblica distonico rispetto quelli degli ultimi anni. Il voto di questi giorni lo ha dimostrato, non era un obiettivo scontato, ma c’erano i margini per eleggere un Presidente che non fosse proveniente dalla storia della sinistra e questa cosa mi fa impazzire, perchè si è rinunciato prima di tentare”. La vicenda dell'elezione del prossimo Presidente della Repubblica dimostra che in Parlamento ci sono persone che preferiscono "barattare i sette anni della presidenza della Repubblica per sette mesi di stipendio e di mandato parlamentare" ha concluso la senatrice leader di Fratelli d’ Italia. Fratelli d'italia voterà Carlo Nordio durante l'ottavo scrutinio per l'elezione del presidente della Repubblica.