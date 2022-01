Scheda bianca nel giorno della trattativa: i nomi in ballo per il Quirinale

Pd, Leu e Movimento Cinquestelle dovrebbero votare scheda bianca anche oggi, allo scrutinio per il presidente della Repubblica che si apre alle 11 a Montecitorio. La stessa indicazione arriva dai leader di centrodestra ai delegati di Lega, Forza Italia, Fratelli d'Italia nella terza votazione per il presidente dellla Repubblica, l'ultima con il quorum dei due terzi. Esclusa dunque l'ipotesi di contarsi su uno dei nomi della rosa proposta ieri: in particolare era circolata la possibilità di votare per Carlo Nordio.

Si apre così il primo vero giorno di trattativa su un nome comune che possa rappresentare i comuni intenti della maggioranza dei gruppi di centrodestra e centrosinistra. 505 il numero magico di preferenze.

