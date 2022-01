Meloni irritata: centrodestra a rischio scissione sul Quirinale

Il centrodestra, almeno buona parte di questo, non depositerà nell’urna scheda bianca nella quarta giornata del voto per il Quirinale. Si asterrà direttamente. Dunque, alla chiamata degli elettori, deputati e senatori di centrodestra si astengono nella quarta votazione per eleggere il presidente della Repubblica. A partire da Umberto Bossi, una volta chiamati, hanno comunicato alla presidenza di non partecipare alla votazione: hanno rifiutato la scheda e sono usciti dall'Aula. Secondo fonti parlamentari, la scelta è dettata per evitare il rischio di uno sfaldamento come quello di ieri. Il problema è sempre l'assenza di un accorso trasversale e il timore, soprattutto di Matteo Salvini, è che ci possa essere un explois di voti per Guido Crosetto, certificando così la frattura definitiva nella compagine politica di destra. Anche Coraggio Italia conferma la scheda bianca.

Ma anche la decisione di non votare è essa stessa motivo di discussione nel centrodestra. Giorgia Meloni è irritata dopo il vertice di centrodestra perchè la leader di FdI aveva chiesto di esprimersi votando un nome dell'area di centrodestra, per superare lo stallo e anche dopo il risultato ottenuto da Guido Crosetto. E' quanto si apprende da fonti di centrodestra presenti alla riunione di stamani. Pesa sulla tenuta della coalizione la carta Crosetto di Fdi che ha spiazzato Lega Fi e messo sull'avviso Salvini, alla riunione ieri con i suoi parlamentari si sarebbe lamentato della mossa dei meloniani. Con l'astensione, il centrodestra, insomma, cerca di ritrovare l'unità su una figura di ''alto valore istituzionale'', come si legge in una nota congiunta diffusa al termine del summit, e si dice disponibile a ''chiedere di procedere domani con la doppia votazione''. Ma è una unione di facciata.

Sul fronte opposto, dopo la riunione di ieri sera in casa Pd, anche i pentastellati vanno verso la scheda bianca. In casa 5 Stelle però sembra scontato che non tutti seguiranno le indicazioni di Conte. Dentro il Movimento ci si aspetta che, come ieri, alla conta verranno lette molte schede con il nome di Sergio Mattarella, il bis su cui un pezzo di gruppo parlamentare 5 Stelle non si discosta. Infatti Conte ha dichiarato di non essere sorpreso dai voti all'attuale Capo dello Stato perchè "il consenso è trasversale".