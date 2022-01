Renzi presidente del Senato in cambio dei voti di Iv per Casellati al Quirinale

La Presidenza del Senato a Matteo Renzi in cambio dei voti di tutti i parlamentati di Italia Viva per eleggere a Presidente della Repubblica l’attuale Presidente dell’Aula di Palazzo Madama Elisabetta Casellati. Respinta da Italia Viva. Lo confermano a Today fonti parlamentari. Dopo la riunione di ieri fra il senatore Renzi e i suoi parlamentari, stamattina è arrivata la proposta del centrodestra con cui il leader della Lega Matteo Salvini avrebbe tentato di convincere Matteo Renzi con la seconda carica dello Stato. Matteo Renzi ha detto di no.

Il motivo? Da giorni la poltrona di Presidente del Senato balla nell’eventualità di una salita di Casellati al Colle e le voci parlano di in centrodestra pronto ad usarla come contropartita per ottenere voti. Ma si parla di una carica a scadenza breve. E questo potrebbe essere un motivo per cui Renzi abbia detto di no. Ma soprattutto perché una mossa del genere farebbe sprofondare la sua credibilità. Fra gli elettori di Italia Viva è forte la convinzione che Renzi possa avere un peso decisivo, ma non in cambio di incarichi personali.

Intanto Renzi sta lavorando sotto banco per aumentare il peso dei suoi elettori. A destra sono conviti che il senatore ex Pd possa contare non solo sui suoi fidatissimi 44 fra deputati e senatori, ma anche su altri del Partito Democratico e alcuni parlamentari agganciati nel gruppo misto.