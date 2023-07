Le 6 proposte di legge dei Radicali: tra aborto e sex workers al via al tour per la raccolta firme

Un'altra estate itinerante da parte dell'opposizione, questa volta anche radicale. Per il 15 luglio 2023 con una conferenza stampa a Firenze il partito Radicali Italiani darà il via al tour estivo per la raccolta firme su sei proposte di legge di iniziativa popolare: contrasto alla povertà, crediti alle imprese, energie rinnovabili, salvaguardia del suolo, aborto sicuro e informato, decriminalizzazione del sex work. A presiederla sarà Massimiliano Iervolino, il segretario di Radicali Italiani.

"Temi strategici - si legge nel comunicato - in grado di cambiare il paese attraverso una seria tutela del suolo, meno burocrazia per l’energia pulita, reddito minimo di inserimento, compensazione per le imprese dei crediti contratti con lo stato, diritto di scelta per l’aborto e maggiori diritti sul sex work". Dopo il lancio a Firenze, seguiranno le tappe di Torino, Cuneo, Milano, Pavia, Cremona, Verona, Padova, Pescara.

Le sei proposte di legge: energia, sex worker e aborto

Tanti i temi posti sul tavolo dal partito, primo tra tutti quello dell'energia. La proposta chiede che lo stato assuma pieno controllo delle competenze legate all'energia in modo da tagliare la burocrazia che rallenta la transizione energetica: "Da anni il nostro Paese soffre di veri e propri conflitti istituzionali in relazione alle infrastrutture energetiche, soprattutto per lo sviluppo delle energie rinnovabili". Un'energia che parte anche dal suolo, che la seconda proposta di legge si impone di tutelare: "Vogliamo che si riconosca l'importanza del suolo come risorsa difendendolo dall'erosione e dalla contaminazione".

Si ufficializzano anche i cavalli di battaglia del partito Radicale: aborto e diritti dei sex workers, i lavoratori del sesso. Sulla legge 194 si chiede che vengano abbattuti gli ostacoli che ancora oggi non garantiscono il pieno diritto all'aborto: "Noi chiediamo un autonomo diritto di scelta e autodeterminazione, per far sì che la libertà riproduttiva non incontri più ostacoli morali e amministrativi e possa essere liberamente accessibile per chiunque decida di interrompere una gravidanza". E sui sex workers - chi guadagna attraverso la prostituzione, ad esempio - è richiesta la "piena decriminalizzazione del sex work. Rimuovendo tutti i divieti, le sanzioni e gli ostacoli normativi che si abbattono su un'intera categoria di persone e riconoscendo il lavoro sessuale come autonoma e legittima professione".

Chiudono l'elenco poi due leggi economiche: una sui debiti di stato con le imprese, dove i radicali chiedono "che i professionisti e le imprese che vantano un credito con lo Stato possano utilizzarlo per il pagamento di imposte e contributi in modo che ci sia "vera compensazione dei debiti delle imprese". E una che richiede l'introduzione di un reddito minimo di inserimento come contrasto alla povertà, di cui un quarto della popolazione italiana soffre: "Noi chiediamo di introdurre il reddito minimo di inserimento, per garantire a tutti il diritto ad una vita dignitosa, fornendo l’aiuto economico e formativo necessario a uscire dalla condizione di povertà".

300mila firme necessarie

Il partito si augura che tutte le opposizioni - dal Pd al Movimento 5 Stelle - possano dar loro una mano per una battaglia che "può e deve essere di tutti". Un aiuto necessario, quello delle altre opposizioni, dal momento che perché le proposte di legge arrivino in parlamento, il partito dovrà raccogliere un totale di almeno 300mila firme. "Una sfida complessa e affascinante - dichiara il segretario Massimiliano Iervolino - per portare in parlamento le nostre proposte servono 50.000 firme su ogni testo di legge in sei mesi, potrebbe sembrare un’impresa impossibile, ma non ci spaventiamo".

Come radicali, continua il segretario, si sentono in dovere di porre una alternativa alla demagogia e al populismo portando sul tavolo inclusione e diritti umani. "Abbiamo scelto come slogan della nostra campagna 'Falla Fuori, la legge, Italia' un invito a superare il divario tra cittadini e istituzioni, a prendere posizione e a costruire un futuro migliore per tutti".

Continua a leggere su Today.it