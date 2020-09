Raffaele Fitto positivo al coronavirus: è in isolamento

La comunicazione l'ha fatta li stesso. L'ex candidato del centrodestra alla Regione Puglia, Raffaele Fitto, è risultato positivo al coronavirus. Fitto, che è europarlamentare di Fratelli d'Italia, scrive sui social. "Dopo aver ricevuto mercoledì la notizia da un mio collaboratore della sua positività al Covid - scrive - ho chiesto di essere sottoposto a tampone con la mia famiglia. Solo io e mia moglie siamo positivi, al momento senza sintomi".

Fitto è in isolamento domiciliare. L'ex forzista ha ottenuto alle elezioni dello scorso weekend il 38,93 per cento delle preferenze. Non abbastanza per prevalere su Michele Emiliano, che si è riconfermato presidente della Puglia con il 46,78 per cento dei voti dei corregionali.