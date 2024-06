"Ragà, arzateve pure voi". Giorgia Meloni riprende Salvini e Tajani

La premier Giorgia Meloni, durante l'intervento alla Camera in cui ha relazionato in vista del prossimo Consiglio Europeo del 27 e 28 giugno, ha ricordato Satnam Singh, il bracciante morto dopo essere stato abbandonato dal suo datore di lavoro con un braccio mozzato da un macchinario. Tutti i parlamentari si sono alzati in piedi e hanno dedicato un lungo applauso al trentunenne di origine indiana, ma i due vicepremier, Antoinio Tajani e Matteo Salvini, sono rimasti seduti. La presidente del Consiglio, notando la stonatura, li quindi ha redarguiti con un romanissimo "Ragà, arzateve pure voi" e solo a quel punto i due hanno preso parte all'omaggio.