Tele Meloni sempre più flop, anche Augias lascia (male) la Rai

Forse era un copione già scritto, ma nessuno immaginava che il crollo della Rai in versione Tele Meloni sarebbe stato così rovinoso: secondo un’elaborazione pubblicata dallo Studio Frasi, dal 10 settembre al 28 ottobre Mediaset ha fatto meglio della tv pubblica in tutte le fasce orarie, con una perdita di ascolti che diventa imbarazzante soprattutto nel prime time, la fascia oraria più pagata dagli sponsor, dove si registra una fuga di circa 400 mila spettatori.

Addii eccellenti e clamorosi flop

Numeri impietosi che dipendono dalle scelte editoriali dell’azienda, che per allinearsi politicamente ai nuovi "potenti", ha accompagnato con garbo alla porta volti storici come Fabio Fazio, Lucia Annunziata e Bianca Berlinguer, senza sostituirli con nomi e format altrettanto popolari. Una lottizzazione molto diversa da quelle cui abbiamo assistito in passato, quando, proprio per tutelare l’azienda, si tendeva a lasciare spazi più o meno di pregio ai rappresentanti di tutte le aree politiche e culturali. A questo giro, al contrario, l’obiettivo dichiarato era sostituire una presunta "egemonia culturale" della sinistra con una di segno opposto. Obiettivo legittimo, ma se si dispone di figure sovrapponibili a quelle che si lascia andar via: non se il massimo che si riesce a offrire a quello stesso pubblico sono Nunzia de Girolamo e Pino Insegno, con tutto il rispetto per entrambi.

L’immagine di un’azienda sempre più allo sbando è la nota prodotta dall’ultima assemblea di redazione del Tg2, che oltre a denunciare una carenza di organico, ha attaccato proprio gli ascolti flop del "Mercante in Fiera" del conduttore amico della premier, che penalizzerebbero anche l’edizione delle 20.30 del telegiornale della seconda rete. Quanto al programma dell’ex esponente di Forza Italia, si parla già di chiusura anticipata. E questi son solo i casi più eclatanti: vanno male "La Volta Buona" di Caterina Balivo, "liberi tutti" di Bianca Guaccero e "Fake Show" di Max Giusti. Preoccupa - e non poco - anche il Tg1, che pur restando il telegiornale più seguito, perde più di un punto e mezzo di share lasciando sul campo 415 mila spettatori.

Fazio non si ferma

A rendere ancor più indifendibili le decisioni dei piani alti di Viale Mazzini, i numeri clamorosi registrati ogni domenica da "Che Tempo Che Fa", emigrato su "Nove" insieme a tutto il suo vasto pubblico: oltre due milioni di telespettatori che portano la rete di proprietà della statunitense Warner Bros. Discovery sul podio dello share, producendo un altro esodo, forse ancor più grave di quello dei telespettatori, ovvero quello delle pubblicità. Chi per anni ha contestato lo stipendio di Fabio Fazio, ora si ritrova a dover giustificare perdite economiche decisamente più pesanti per l’azienda pubblica. La speranza dei vertici Rai era che superato l’effetto novità, il boom del "grande ex" su un canale così periferico del telecomando si sarebbe ridimensionato, ma è successo esattamente l’opposto. Una sconfitta su tutta la linea.

L’addio di Augias

È di queste ore la notizia di un ultimo addio, consumatosi non senza strascichi polemici, quello di Corrado Augias. Nulla di paragonabile a quello di Fazio per clamore e per ascolti, ma un altro duro colpo per l’immagine di un’azienda che - andrebbe sempre ricordato - a differenza delle tv commerciali dovrebbe anche dare spazio alla cultura e alla divulgazione scientifica, una missione che negli anni ha tradito sempre più. Il giornalista, che lascia la Rai dopo 63 anni di onorato servizio e se ne va a La7, dove da dicembre condurrà un programma dal titolo "La torre di Babele" che sarà trasmesso in prima serata: "Un’ora di TV, dopo Lilli Gruber – ha raccontato ad Aldo Cazzullo sul Corriere – in cui ci sarà uno spirito-guida, un ospite di alto livello. Il primo sarà Alessandro Barbero".

Augias non ha risparmiato critiche alla sua ormai ex azienda: "Nessuno mi ha cacciato - ha spiegato - ma a 88 anni e mezzo devo lavorare in posti e con persone che mi piacciono; e questa RAI non mi piace. C'è troppa improvvisazione, oltre a troppi favoritismi. L’egemonia culturale non si può imporre piazzando un fedele seguace qua e uno là. Sono materie in cui la competenza deve prevalere sulla fedeltà". Si potrebbe discutere a lungo sul fatto che la tv pubblica può legittimamente scegliere di "pensionare" un presentatore ormai alla soglia dei 90, oltretutto seguito da una nicchia di pubblico sicuramente colta ma non così vasta: il problema, anche in questo caso, è disporre di un ricambio all’altezza.

Il passaggio di Augias alla corte di Cairo è stato "salutato" da Fiorello durante la prima puntata di "Viva Rai2"; con una battuta al vetriolo ha forse sintetizzato la filosofia di Tele Meloni: "Su La7 ormai c'è solo cultura. Se n'è andato anche Auguas, stanno tutti lì: Augias, Gramellini, Barbero, Cazzullo. Appena metti su La7 ti arriva una laurea a casa. Tutta l'ignoranza sta rimanendo in Rai. Siamo l'ignoranza artificiale".