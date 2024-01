Rampelli querela Rula Jebreal: "Prima di spargere falsità si informi"

Il vicepresidente della Camera dei deputati Fabio Rampelli ha annunciato con un post su X di aver querelato la giornalista Rula Jebreal, nota (anche) per le sue posizioni non certo tenere nei confronti del governo e in particolare del partito di Giorgia Meloni. Il "casus belli” che ha portato l'esponente di Fratelli d'Italia ad adire le vie legali contro la giornalista è un post della stessa Jebreal sui fatti di Acca Larentia. Rilanciando il video dell'adunata dei nostalgici con tanto di braccia tese, Jebreal scrive che "il fascismo prospera di nuovo in Italia” e "il mentore della premier Meloni”, Fabio Rampelli, "ha partecipato a questa manifestazione fascista”.

Fascism thrives again in Italy…courtesy of its Neo-Fascist Government!

The President of Italy’s senate famously bragged, “We are all the heirs to Mussolini”

PM Meloni’s mentor & her party VP of Parliament Fabio Rampelli participated in this fascist rally. pic.twitter.com/NT3iYP22ta