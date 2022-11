La legge anti rave al centro della polemica, Meloni: "La rivendico e ne vado fiera"

Primo decreto del governo Meloni e prime polemiche. I due nodi focali del provvedimento licenziato dal Consiglio dei ministri di lunedì - il reintegro dei medici no vax e la stretta anti rave - infiammano il dibattito. Dopo due giorni di "fuoco" sull'Eecutivo è la stessa presidente Meloni che interviene. In un post su Facebook difende la norma anti rave. "Ne vado fiera", scrive rimandando al mittente quelle che definisce "strumentalizzazioni sul diritto a manifestare".

Cosa dice la norma anti rave (che deve passare al vaglio del Parlamento, ndr)? La bozza del decreto prevede la reclusione da 3 a 6 anni per gli organizzatori dei rave, multe da 1.000 a 10.000 euro e si procede d'ufficio "se il fatto è commesso da più di 50 persone allo scopo di organizzare un raduno dal quale possa derivare un pericolo per l'ordine pubblico o la pubblica incolumità o la salute pubblica". In caso di condanna per gli organizzatori c'è la pena accessoria della "confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e di quelle utilizzate per realizzare le finalità dell'occupazione". Per il solo fatto di partecipare all’invasione la pena è diminuita.

Si teme che il nuovo reato possa essere contestato anche in caso di occupazioni di edifici in ambito scolastico, di emergenza abitativa, oppure anche di manifestazioni non autorizzate. Come "terreno" potrebbe essere considerato qualsiasi luogo all’aperto dove sono stati organizzati sit in abusivi o comunque non preavvisati alle Questure. La procedibilità è d'ufficio, non è quindi necessaria la querela del proprietario del terreno o dell’edificio occupati. Inoltre secondo i penalisti il decreto rende possibile anche l'uso di intercettazioni poiché la pena prevista è superiore ai cinque anni.

Le opposizioni lanciano un "allarme democrazia" per l'ambito di applicazione della stretta estesa a tutti gli assembramenti. "I rave non c'entrano nulla: è la libertà dei cittadini che così viene messa in discussione", scrive su Twitter il segretario del Pd Enrico Letta.

Dal Viminale hanno fatto sapere che la norma anti-rave illegali interessa una fattispecie tassativa che riguarda la condotta di invasione arbitraria di gruppi numerosi tali da configurare un pericolo per la salute e l’incolumità pubbliche. "Una norma che non lede in alcun modo il diritto di espressione e la libertà di manifestazione sanciti dalla Costituzione e difesi dalle Istituzioni". Nella relazione illustrativa si fa riferimento proprio a eventi musicali.

La precisazione non è servita a pacare gli animi. Solo nel tardo pomeriggio è intervenuta la stessa presidente Meloni. "Ho letto diverse dichiarazioni da parte di esponenti dell’opposizione in merito alle misure prese in Consiglio dei ministri sui cosiddetti rave party abusivi. Innanzitutto vorrei dire che è una norma che rivendico e di cui vado fiera perché l’Italia - dopo anni di governi che hanno chinato la testa di fronte all’illegalità - non sarà più maglia nera in tema di sicurezza. È giusto perseguire coloro che - spesso arrivati da tutta Europa - partecipano ai rave illegali nei quali vengono occupate abusivamente aree private o pubbliche, senza rispettare nessuna norma di sicurezza e, per di più, favorendo spaccio e uso di droghe".

Meloni prosegue: "Le strumentalizzazioni sul diritto a manifestare lasciano il tempo che trovano, ma vorrei rassicurare tutti i cittadini - qualora ce ne fosse bisogno - che non negheremo a nessuno di esprimere il dissenso. A negarlo in passato, semmai, sono stati proprio coloro i quali oggi attaccano i provvedimenti del nostro Esecutivo, difendendo di fatto chi invade terreni ed edifici altrui. Abbiamo dimostrato che se lo Stato c’è, può garantire ai cittadini di vivere in una Nazione più sicura e che anche in passato si sarebbero potuti arginare episodi simili. Infine, vorrei ringraziare le Forze dell’ordine che hanno gestito in modo ordinato e in piena sicurezza lo sgombero del capannone a Modena".