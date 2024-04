Santanché: "Eliminare il reddito di cittadinanza migliore incentivo per il turismo"

"Noi abbiamo messo un incentivo straordinario per aiutare tutti a trovare le risorse ed è quello di aver tolto il reddito di cittadinanza", parola del ministro del Turismo, Daniela Santanchè, che è intervenuta al convegno "Meet Forum - Il turismo sostenibile" a Napoli.

Secondo Santanché "migliore incentivo su questo campo non ci poteva essere". Spiega poi che "molti lavoratori del turismo si sono riconvertiti, cioè sono andati a lavorare in altri settori. Non sono poi tornati a lavorare nel turismo perché lavorare nel turismo è molto impegnativo. Si lavora nei festivi, a Natale e a Capodanno e giustamente i giovani che pensano anche alla qualità della loro vita sono più restii".

Santanché parla dal palco di Napoli dopo avere incassato una "vittoria" alla Camera, dove è stata respinta la mozione di sfiducia nei suoi confronti: "Credo che in una democrazia il Parlamento sia sovrano, e il voto mi sembra molto chiaro. Non direi che sono serena, ma che sono assolutamente molto tranquilla".