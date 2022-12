Conte torna in piazza tra i percettori del reddito di cittadinanza: "Non sono fannulloni sul divano..."

Le modifiche al reddito di cittadinanza annunciate dal governo Meloni continuano a infiammare il clima. Oggi da Palermo il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, torna ad attaccare l'esecutivo e difendere i percettori del sussidio "descritti dalla politica come fannulloni". "Le notizie che arrivano sono sempre peggio - dice l'ex premier -. Il governo in queste ore sta valutando di recuperare nuove risorse togliendole ai poveri. Vogliono ridurre e anticipare i tagli al Reddito di cittadinanza, rendendoli ancora più pesanti: è un disegno irragionevole". Per Conte il Reddito di cittadinanza è "essenziale per la coesione sociale, per garantire un sistema di protezione che renda più forte la nazione".

L'ex premier nel capoluogo siciliano incontra gli operatori di un mercatino rionale e alcuni percettori del Reddito di cittadinanza, in tanti hanno voluto scattare una foto ricordo con il "padre" del Reddito, "Conte numero 1", esclama uno dei venditori ambulanti che assiste all'arrivo del leader M5S, mentre una donna racconta entusiasta all'amica del selfie "conquistato" con Conte.

"Sto girando le piazze e non c'è nessuna manifestazione di violenza, sono piazze pacifiche. Noi vogliamo dare una prospettiva di speranza", aggiunge Conte replicando alle accuse che gli vengono mosse di aizzare le piazze.

Conte però rilancia e annuncia una dura opposizione. "Quello che possiamo fare è contrastare le misure più inique di questo governo, ma anche fare conoscere la realtà che vive la gente e che tocchiamo con mano. I politici descrivono i precettori del Reddito di cittadinanza come fannulloni, gente che vive sul divano ingrassandosi con i soldi dello Stato. Non dobbiamo permettere alla politica di calpestare la dignità dei cittadini, che viene prima dell'economia e della politica. A Palermo, ma anche al Nord, ci sono famiglie che attraversano un momento di difficoltà. Il Paese deve essere unito, non consentiamo loro di dividere l'Italia".

A ottobre 2022, il sussidio è stato corrisposto a circa un milione di famiglie, per un totale di quasi 2.3 milioni di persone. Secondo i piani dell'esecutivo dal 1° gennaio 2023, alle persone tra 18 e 59 anni (abili al lavoro ma che non abbiano nel nucleo disabili, minori o persone a carico con almeno 60 anni d’età) verrà riconosciuto il reddito nel limite massimo di 7/8 mensilità, invece delle attuali 18 rinnovabili. Nei piani dell'esecutivo, il beneficio decade già alla prima offerta di lavoro rifiutata, e sarà obbligatorio frequentare un corso di formazione o riqualificazione professionale (pena la decadenza del sussidio).