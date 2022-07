"Proporremo il reddito di resilienza, quello di cittadinanza? Un fallimento"

"Il tentativo di premiare le situazioni di disagio nel momento in cui c'è uno sforzo per creare lavoro e reddito autonomo". Queste le parole del senatore Gaetano Quagliariello. Il parlamentare del gruppo misto ha presentato oggi alla Camera dei Deputati, i primi punti di un programma condiviso per la lista "Italia al centro con Toti".

Tra le idee proposte spunta anche il reddito di resilienza come forma di sostituzione del reddito di cittadinanza, quest'ultimo definito dal senatore stesso "un fallimento". Ecco le sue parole in questa video-intervista ai microfoni di Today.it