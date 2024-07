Le opposizioni unite contro lo "spacca Italia" di Giorgia Meloni

Abrogare l'autonomia differenziata. È questo l'obiettivo del quesito referendario depositato in Cassazione da 34 soggetti, tra cui i principali partiti di opposizione, che si sono presentati uniti contro il provvedimento varato dal governo Meloni. Davanti al Palazzaccio, oltre ai rappresentanti di quasi tutti i partiti della minoranza parlamentare, c'erano anche quelli di Cgil, Uil e numerose associazioni come l'Anpi o il Wwf Italia. "È una bella giornata, siamo qui a presentare insieme alla forze politiche e sociali un quesito per fermare l'autonomia che spacca in due questo Paese che invece ha bisogno di essere profondamente ricucito nelle diseguaglianze territoriali che il Sud e le aree interne hanno pagato fin troppo", ha detto la segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein parlando con i cronisti.

Al suo fianco, il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, i leader di Alleanza Verdi e Sinistra, Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni, Maria Elena Boschi in rappresentanza di Italia Viva, il leader di +Europa, Riccardo Magi e Maurizio Acerbo, segretario nazionale del Partito della Rifondazione Comunista. Dopo il pronunciamento dell'Alta Corte, i promotori inizieranno la raccolta delle 500mila firme necessarie per indire la consultazione.

Conte: "Contrastare lo 'spacca Italia' insieme ai cittadini"

"Stiamo offrendo, con questo referendum, l'occasione ai cittadini di contrastare lo Spacca Italia. Lo firmeremo tutti insieme per evitare la condanna a morte della sanità, dell'istruzione, delle infrastrutture specialmente nelle aree più in difficoltà del Paese e per evitare che un macigno arrivi sulle imprese del Nord che rischiano di essere soffocate dalle burocrazie di 20 staterelli diversi", ha spiegato Giuseppe Conte. In piazza anche il segretario nazionale della Cgil, Maurizio Landini: "Coerentemente con la raccolta firme che stiamo facendo per il referendum sul lavoro pensiamo che occorra cancellare la legge sull'autonomia differenziata perché porta a differenziare i diritti, porta a un arretramento dei diritti e delle libertà".

De Marzo (Rete dei numeri pari): "Impedire questo obrobbrio"

Tra i sottoscrittori del referendum, anche la Rete dei Numeri Pari, rappresentata dal coordinatore nazionale, Giuseppe De Marzo: "Se giocheremo la partita mobilitando il Paese - ha spiegato - raccontando davvero quale disastro produrrebbe nelle vite di tutti e tutte e quanto insieme possiamo fare per cambiare in bene, non avremo solo impedito questo obbrobrio ma rilanciato il dibattito sulle vere priorità politiche. Lo avremo fatto restituendo voce e includendo soggetti, cittadini e cittadine tenute ai margini in questi ultimi due decenni. Bisogna impegnarsi tutti e tutte insieme per impedirlo. È la più grande cura ricostituente per la Repubblica". E ancora: "Se applicata, l'Autonomia differenziata cambierà il volto della Repubblica, ne stravolgerà i principi, cancellerà la solidarietà nazionale in nome di un regionalismo asimmetrico che nasconde la secessione dei ricchi, spacca l'unità nazionale, fa esplodere le disuguaglianze, aggravando la drammatica crisi sociale e istituzionale. La partecipazione dei cittadini e delle cittadine è la strada per rispondere a una crisi profonda. Perché senza la partecipazione e il protagonismo delle realtà sociali non sarà possibile riportare al voto la maggioranza dei cittadini e delle cittadine".