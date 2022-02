Bocciato il referendum sull'eutanasia, che era al vaglio della Corte Costituzionale insieme agli altri quesiti referendari su giustizia e cannabis. La Corte costituzionale si è riunita oggi in camera di consiglio per discutere sull'ammissibilità dell'abrogazione parziale dell'articolo 579 del Codice penale, cioè l'omicidio del consenziente). La sentenza deve essere depositata, ma intanto l'Ufficio comunicazione e stampa fa sapere che la Corte ha ritenuto inammissibile il quesito. Il motivo? A seguito dell'abrogazione, ancorché parziale, della norma sull'omicidio del consenziente, cui il quesito mira, non sarebbe preservata la tutela minima costituzionalmente necessaria della vita umana, in generale, e con particolare riferimento alle persone deboli e vulnerabili. Per il deposito della sentenza bisognerà attendere qualche giorno.

I quesiti sul fine vita hanno aperto i lavori, seguiti da quelli sul cannabis legale. Poi è stata la volta dei sei quesiti sulla giustizia, il cui dibattito è partito dalla richiesta di abrogazione dell'incandidabilità per i politici condannati, prevista dalla legge Severino. Dunque nelle prossime pra è su questi temi che si attenderanno le nuove decisioni sempre della Corte Costituzionale.

Referendum eutanasia bocciato: le reazioni

"Questa per noi è na brutta notizia. - ha detto subito dopo Marco Cappato - È una brutta notizia per coloro che subiscono e dovranno subire ancora più a lungo. Una brutta notizia per la democrazia. Sull'eutanasia proseguiremo con altri strumenti, abbiamo altri strumenti. Come con Piergiorgio Welby e Dj Fabio. Andremo avanti con disobbedienza civile, faremo ricorsi. Eutanasia legale contro eutanasia clandestina".

Arriva anche reazione è della senatrice dell'Udc Paola Binetti, che esprime soddisfazione: "La Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile il referendum sull’omicidio del consenziente. Esprimo estrema soddisfazione. È passata la nostra linea: sulla vita non si vota. Mi auguro adesso che la Camera agisca coerentemente con le decisioni prese dalla Corte".