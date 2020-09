Referendum: lo strano caso dei post di Salvini e Meloni pagati dal M5s

Il Gruppo del Movimento 5 Stelle alla Camera avrebbe usato le immagini di Matteo Salvini e Giorgia Meloni tramite la pagina facebook "Io voto sì" per il sì al referendum costituzionale. A denunciare l’episodio, con tanto di screenshoot e link alla pagina ads di facebook, è 'Più Europa' che chiede “un intervento immediato del presidente Roberto Fico e del Collegio dei Questori di Montecitorio, trattandosi di un uso improprio dei fondi dei gruppi parlamentari, che non possono finanziare attività di propaganda elettorale. Alla faccia della propaganda grillina sui risparmi dal taglio dei parlamentari!” si legge nel post. E ancora: “Al di là dell’aspetto giuridico – spiegano da Più Europa -, è evidente che il populismo ha più partiti ma una sola faccia, la peggiore”.

Il M5s finanzia la campagna per il sì di Lega e Fdi?

Il caso sta causando più di un imbarazzo all’interno del partito. "Ma il MoVimento 5 Stelle sta facendo campagna elettorale per Salvini? E lo chiamano pure capitano!", osserva, incredulo, il deputato grillino Andrea Colletti, schierato per il No al referendum. Anche nelle chat interne, riferisce l’AdnKrons, molti eletti non nascondono malumori e perplessità per quello che viene definito un "autogol" politico e comunicativo.

La strategia del MoVimento per spingere il Sì (secondo le fonti M5s)

"Molto semplicemente", spiegano le fonti parlamentari all’agenzia di stampa, "è una strategia per raggiungere pubblici non nostri, ricordando le posizioni prese, e i voti dati, dai loro leader di riferimento" proprio in un momento in cui le forze di centrodestra "spingono il No sotto traccia per dare la spallata al governo". Al momento, puntualizzano le stesse fonti all’AdnKronos, il gruppo M5S avrebbe speso circa 2mila euro per sponsorizzare i post in questione. Il Movimento non ha ancora commentato ufficialmente la vicenda.