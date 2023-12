Regali agli amici e soldi dirottati per il ponte di Salvini: "Misure vietate nella finanziaria di Meloni"

"Tra gli emendamenti presentati dai relatori alla manovra ce ne sono di tre tipi. Quelli dei relatori che arrivano dal governo, quelli dei relatori e gli emendamenti marchetta". Sono le parole del capogruppo del Movimento 5 Stelle in Senato, Stefano Patuanelli, pronunciate a margine dei lavori della commissione Bilancio di Palazzo Madama.

"Partirei dal fatto che la presidente del Consiglio, in modo assai irrituale, aveva detto che la maggioranza non avrebbe presentato emendamenti alla legge di bilancio", spiega l’ex ministro dello Sviluppo Economico a Today.it . "Abbiamo poi scoperto che attraverso i relatori, gli unici a poter depositare emendamenti in qualsiasi momento, che gli emendamenti ci sono e in alcuni casi sono localistici, con misure microsettoriali; una pratica peraltro vietata dalle norme che regolano l’approvazione della finanziaria. Pensi che molte delle modifiche che avevamo presentato erano state rese inammissibili proprio per questo motivo. Evidentemente i relatori hanno una corsia preferenziale…".

Sono quelle che definisce "marchette"?

"Sono piccoli finanziamenti che rispondono alle esigenze dei singoli parlamentari di maggioranza, quelli che non hanno potuto presentare i loro emendamenti e sono riusciti a farli presentare dai relatori: parliamo di misure su un istituto mai realizzato a Taranto, su un asilo nido a Montereale Valcellina e un finanziamento alla Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana dell’ex candidato sindaco di Roma del centrodestra, Enrico Michetti; emendamenti da 100 mila euro che in una legge di bilancio non dovrebbero proprio esserci".

Diciamo che al di là della modalità insolita non è la prima volta che accade e verosimilmente non sarà nemmeno l’ultima.

"Il problema è che le ritroviamo su una manovra povera, fatta male e al risparmio. Giorgia Meloni si vanta ogni giorno delle agenzie di rating, che approvano il comportamento del governo: ricordo che i cittadini sono un po' più scontenti, che fanno difficoltà ad arrivare alla terza settimana del mese. Non c'è nulla, in questa legge di bilancio, per il caro prezzi, il caro mutui, il caro affitti. Continuano a sbandierare il taglio del culo fiscale, ma ricordo che la busta paga di gennaio sarà esattamente come quella di dicembre, quindi non c'è un sostegno vero alle famiglie. La manovra è anche un colpo mortale al sistema produttivo italiano, perché per le imprese non c'è assolutamente nulla".

Cosa pensate della rimodulazione dei fondi per il ponte sullo Stretto?

"Ricordo quando Matteo Salvini diceva che avrebbe chiesto all’Europa i soldi per fare il ponte. Evidentemente non ha capito che il Fondo di sviluppo e coesione ha sì una derivazione europea, ma non sono soldi che l'Europa dà per quell’opera.

Sono risorse fondamentali per le regioni, in particolare per quelle del meridione, che devono colmare i divari. Pensare di utilizzare quelle risorse per realizzare il ponte è una follia e i primi ad accorgersene e ad essere contrari sono proprio i governatori di Sicilia e di Calabria, che sono di centro-destra".

Chiaro. Con l’Europa c’è in ballo anche la ratifica del famigerato Mes. Come andrà a finire?

"Su questo abbiamo assistito a una scena surreale. Intanto, se si deve andare in aula per la ratifica, cosa che prima o poi di dovrà fare, vuol dire che nessuno lo ha già fatto nottetempo. La presidente del Consiglio ha sventolato un fax dicendo che il mandato a sottoscrivere le modifiche del Mes è stato dato da Giuseppe Conte dopo essersi dimesso, ma quella lettera è datata 20 gennaio, quando Conte ancora non si era dimesso. Si è poi dimenticata di dire che il mandato al governo era stato dato da una risoluzione parlamentare datata dicembre 2020. Con quel gesto Giorgia Meloni ha dimostrato una mostruosa incapacità comunicativa e ha svelato le sue stesse bugie".

