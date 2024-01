La maggioranza litiga sulle regionali, la Lega rompe in Sardegna e minaccia gli alleati

Il 2024 sarà un anno molto complicato per la maggioranza che sostiene l’esecutivo di Giorgia Meloni; le prossime tornate elettorali saranno un banco di prova per verificare l’effettiva tenuta dell’alleanza. La presidente del Consiglio lo sa bene e forse anche per questo, nel corso della conferenza stampa di "fine anno", ha più volte lanciato moniti agli alleati.

Il voto per le europee sarà proporzionale, quindi tutti i partiti cercheranno di portare acqua al loro mulino. Lega e Fratelli d’Italia hanno da sempre propagande sovrapponibili, ma molti dei cavalli di battaglia degli ultimi anni appaiono decisamente fiacchi: gli sbarchi record dei migranti, il costo della vita che rende "povere" milioni di famiglie, gli aumenti sulle bollette, la mancata svolta sulle pensioni e le famigerate accise ancora lì, in tutto il loro splendore, renderanno assai complicate le rispettive campagne elettorali.

La complicata partita delle regionali

C’è poi uno scoglio forse ancora più grande, rappresentato dalle elezioni locali: si voterà a Bari, Cagliari, Campobasso, Firenze, Perugia e Potenza, ma soprattutto si tornerà alle urne per eleggere i presidenti di Abruzzo, Basilicata, Piemonte, Sardegna e Umbria. Ed è proprio la partita delle regionali che rischia di far saltare il banco. Il motivo è molto semplice: quando furono candidati ed eletti i presidenti uscenti, il quadro politico era decisamente diverso; Fratelli d’Italia era il più piccolo partito della coalizione, la Lega di Matteo Salvini era forza egemone e Forza Italia vantava ancora una rendita di potere derivata dai vecchi fasti dell’era berlusconiana. Oggi il partito della premier Giorgia Meloni punta a far valere i nuovi equilibri e punta a portare a casa almeno un presidente in più.

La spaccatura in Sardegna

Meloniani e i salviniani sono già spaccati in Sardegna, dove il Carroccio vorrebbe la riconferma di Christian Solinas, che però non ha brillato e gode di un indice di gradimento paragonabile a quello dell'ananas sulla pizza margherita. Per questo Fratelli d'Italia sta cercando di imporre la candidatura di Paolo Truzzu, mandando su tutte le furie f'alleato."Per noi il candidato in Sardegna resta Solinas – ha tuonato il vicesegretario nazionale della Lega, Andrea Crippa – se così non fosse si riaprirebbero i giochi e il tavolo su tutte le altre regioni". I leghisti puntano a lasciare tutto così com'è, sperando che le divisioni a sinistra possano favorire la rielezione di Solinas malgrado i risultati a dir poco discutibili: "L’obiettivo è vincere uniti – ha spiegato Crippa – per noi si deve andare avanti con gli uscenti. Siamo per la continuità, vedremo se altri si prendono la responsabilità di rompere e cercare alternative. Non c’è alcun motivo per cambiare, quindi per noi il candidato in Sardegna resta Solinas".

L'Abruzzo in bilico

Un'altra regione che preoccupa il partito della premier è l'Abruzzo. C'è un sondaggio che turba il sonno dei dirigenti di via della Scrofa ed è quello che vede il presidente uscente, Marco Marsilio, sfavorito rispetto al candidato messo in campo dalle opposizioni, ovvero l'ex rettore dell'Università di Teramo, Luciano D'Amico, che con molta probabilità sarà sostenuto da tutto il cosiddetto "campo largo".

La poltrona di Marsilio ha un valore simbolico, perché è la prima conquistata da un esponente di Fratelli d'Italia. Dovesse perdere, per Meloni e i suoi diventerebbe indispensabile andare a conquistare un'altra regione, per questo la sfida fratricida in Sardegna rischia di diventare un fatto di rilevanza nazionale.

Le paure di Forza Italia

C'è poi Forza Italia, sempre più anello debole della coalizione. I forzisti temono di uscire a loro volta ridimensionati dalla contesa tra i due alleati litiganti. Oggi il partito fondato da Silvio Berlusconi vanta ben due presidenti, Vito Bardi in Basilicata e Alberto Cirio in Piemonte: dovessero riaprirsi i giochi in tutte le regioni, il rischio che i due "grandi" possano puntare a una delle due caselle diventerebbe concreto.