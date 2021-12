Le nuove norme per fermare i licenziamenti selvaggi

Le aziende che intendono delocalizzare dovranno darne comunicazione per iscritto ad una serie di istituzioni, primi fra tutte i sindacati di categoria. Ci sta ragionando il Governo, che vuole porre un argine al problema dei licenziamenti selvaggi da parte delle aziende che intendono lasciare un territorio per andare dove il costo del lavoro è più basso. Potrebbe essere un decreto ad hoc o un emendamento alla manovra. Di sicuro il Governo vuole fare qualcosa per impedire nuovi casi di operai licenziati con un messaggio Whatsapp.

Così le aziende con almeno 250 dipendenti che intendono chiudere parti dell'azienda che portino al licenziamento minimo di 50 dipendenti dovranno dare comunicazione per iscritto ad una serie di istituzioni: sindacati di categoria, Regioni, ministero del Lavoro, ministero dello Sviluppo economico e all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro. Non solo perchè i datori di lavoro dovranno comunicare tutto almeno 90 giorni prima del licenziamento e avranno 60 giorni di tempo per elaborare un piano per limitare le ricadute occupazionali ed economiche. Piano da presentare sempre ai sindacati, alle Regioni, ai ministeri e all'Anpal. Se un’azienda non dovesse seguire le regole, ci saranno delle sanzioni da pagare, anche se questa parte della normativa è ancora tutta da ideare.

Un provvedimento che arriva successivamente ad una serie di casi che hanno aumentato l’attenzione delle parti sociali e della politica nei confronti dei licenziamenti selvaggi. In ultimo il caso dei dipendenti della Caterpillar di Jesi, in provincia di Ancona, dove è stata annunciata la chiusura da un giorno all’altro con gli operai all’oscuro di tutto. Le misure sono previste anche per regolamentare i licenziamenti individuali, dopo i casi di dipendenti lasciati a casa tramite un messaggio su WhatsApp, una mail oppure una comunicazione su Teams .