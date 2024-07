Scandalo corruzione al Comune di Venezia, l'assessore Boraso (in carcere) si dimette

Renato Boraso non è più assessore alla Mobilità del Comune di Venezia. Il politico ha ufficializzato la decisione tramite il suo legale, si trova infatti in carcere perché coinvolto in un'indagine della guardia di finanza per corruzione, riciclaggio e falsa fatturazione per operazioni inesistenti in concorso, creazione di rapporti con privati per la gestione degli appalti in modo non corretto.

Con lui è stato arrestato un imprenditore edile, Fabrizio Ormenese. In tutto gli indagati sono però 18: ci sono anche il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, il direttore generale dell'azienda dei trasporti comunale Actv, Giovanni Seno, e il responsabile del settore appalti, Fabio Cacco.

Perché è stato arrestato Boraso

L'attività di indagine ha preso il via da un esposto del 2021 e ha tentato di far luce su gare in cui, secondo l'accusa, venivano favoriti alcuni privati rispetto ad altri. A Boraso, ex Forza Italia transitato sotto le insegne della "lista Brugnaro" la Procura di Venezia contesta 11 episodi di corruzione, concussione e autoriciclaggio: vicende dal 2015 a oggi tra cui la vendita al ribasso di Palazzo Papadopoli, che vede coinvolti in un altro filone anche il sindaco Luigi Brugnaro e il suo capo di gabinetto Morris Ceron. Per l'accusa Boraso, all'epoca assessore al Patrimonio, si sarebbe fatto consegnare 73.200 euro dagli emissari del magnate di Singapore Chiat Kwong Ching, con fatture alla sua società "Stella consulting" per consulenze inesistenti, nel 2017 e nel 2018; cifre poi girate ad altre due sue aziende. "Ha sistematicamente mercificato la propria pubblica funzione, svendendola agli interessi privati", dice il gip. E in un'intercettazione il sindaco lo mette in guardia: "Tu non mi ascolti, tu non capisci un c... Mi stanno domandando che tu domandi soldi, tu non ti rendi conto, rischi troppo... Se io ti dico di stare attento, ti devi controllare".

Per il procuratore capo di Venezia, Bruno Cherchi: "Attraverso l'assessore Boraso la gestione della pubblica amministrazione è stata nel tempo a disposizione di soggetti privati in cambio di denaro".

Boraso è da sempre "mister preferenze", enfant prodige della destra con la prima elezione vinta a Favaro Veneto (quartiere veneziano dove vive ancora oggi) a soli 23 anni.

Brugnato tira dritto e parlerà in Consiglio (ma a settembre)

Tira invece dritto il sindaco Luigi Brugnaro, che risulta indagato per ipotesi corruttive relative alla vendita (mai avvenuta) dell'area dei Pili, 41 ettari di laguna di sua proprietà. Il primo cittadino ha annunciato che parteciperà al prossimo Consiglio in calendario, ossia a quello in programma il prossimo 9 settembre, dopo la pausa estiva. "Non capiamo perché sia indagato, non ci sono state perquisizioni e sequestri, abbiamo ricevuto solo una pagina e mezza di avviso di garanzia - dice per lui l'avvocato Alessandro Rampinelli -. Non riusciamo a capire il senso dell'accusa, per noi è inimmaginabile sentir parlare di corruzione. Non riusciamo a spiegarci il perché. Il sindaco è esterrefatto".