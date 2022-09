Renato Soru rinviato a giudizio nel processo sul crac del quotidiano L’Unità

L'imprenditore ed ex governatore della Sardegna, Renato Soru, è stato rinviato a giudizio insieme ad altre persone nel procedimento relativo al fallimento del quotidiano L'Unità, lo storico giornale fondato da Antonio Gramsci nel 1924.

Per Soru, che risponde per il suo ruolo di socio svolto dal 2008 al 2015 sulla gestione del quotidiano, e ad altri imputati l'accusa è di bancarotta per distrazione e per dissipazione. Per tutti il processo è stato fissato per il prossimo 13 febbraio.

Soru nel 2008 mise mano al portafoglio per salvare la storica testata, rilevando due società: la Nie, Nuova iniziativa editoriale, e la Nsef, Nuova società editrice finanziaria. La prima pubblicava il quotidiano, la seconda ne deteneva la proprietà.

Dal 2008 al 2012 Soru era l’azionista di maggioranza di entrambe le società ma non ha mai avuto incarichi amministrativi e infatti non ha avuto alcun ruolo nei vari Consigli di amministrazione. Dal 2012 dell'imprenditore sardo sono diminuite gradualmente. La sua estranietà alla gestione delle due società è il punto chiave della difesa, in mano all’avvocato Fabio Pili.

Dal 27 luglio 2022, la Società che editava l’Unità è ufficialmente fallita. Il ricorso degli avvocati contro il fallimento era stato respinto, e il comitato di redazione e la Federazione Nazionale della Stampa Italiana avevano spiegato che "si trattava di un fallimento annunciato, un epilogo in cui chiare ed evidenti sono le responsabilità dell’azienda".