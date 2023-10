Renzi e Calenda, divorzio con lite sui gruppi (e sui soldi…)

Il Terzo Polo, oltre a non avere voti, non ha pace: l’ennesima puntata della mal riuscita serie "Matteo contro Carlo" si è consumata oggi in Senato, dove c’è stato uno strappo, con i senatori fedeli a Renzi che hanno votato il cambio del nome del gruppo in Iv - Il centro - Renew Europe, mettendo di fatto alla porta i quattro colleghi di Azione che non hanno partecipato alla riunione.

Il divorzio

"Io non avrei rotto, quello che ha rotto lui, ma nel momento in cui ha deciso di rompere risparmiamoci la telenovela: ognuno per la sua strada, noi ce ne andiamo per la nostra strada al Senato, ce ne andiamo per la nostra strada alla Camera, e poi che vinca il migliore", ha detto Matteo Renzi annunciando l’iniziativa. A rispondergli, una nota dei senatori di Azione, che contesta la regolarità del voto: "Contrariamente a quanto dichiarato alla stampa dal senatore Renzi - si legge nella nota - nessuno oggi ha deliberato o chiesto la separazione dei gruppi di Iv e Azione. Cosa che invitiamo il senatore Renzi a fare, visto che lo ha già annunciato mille volte. Per quanto riguarda la delibera sul cambio di nome, abbiamo scritto al presidente del Senato per segnalare una doppia violazione dello statuto operata oggi dal capogruppo del gruppo Azione-Italia viva-Renew Enrico Borghi. La prima violazione riguarda l'inclusione nel gruppo della senatrice Musolino senza la proposta cofirmata da Borghi e Gelmini esplicitamente prevista dallo statuto del gruppo; la seconda riguarda la mancanza dei due terzi dei voti, anche considerando impropriamente la senatrice Musolino".

Una questione di soldi?

Insomma, il divorzio tra i due egocentrici leader non è indolore e come in tutti i divorzi la fine dell’amore diventa una mera questione di soldi. Il problema di Calenda, si sussurra dalle parti di Italia Viva, è che al Senato lui e i suoi tre senatori non bastano a formare un gruppo. E quindi rischiano di perdere i conseguenti finanziamenti. A dar voce ai renziani è il deputato Francesco Bonifazi, che su X scrive: "Breve storia. Calenda ha detto che non vuole avere più nulla a che fare con Italia Viva, che Renzi è un lobbista, che ha avvisi di garanzia, che vuole sostenere la Meloni e che non farà mai la lista unitaria. Italia Viva ha preso atto. E ha deciso di dividere i gruppi. Calenda adesso ha paura di andare al gruppo misto e perdere risorse e spazi televisivi che gli venivano assicurati da Italia Viva. E dunque prova a creare il caos con il suo avvocato azzeccagarbugli. La verità è molto semplice: ciascuno vada per la sua strada e alle Europee che vinca il migliore. Basta con le telenovelas".

La risposta di Azione arriva per bocca di Matteo Richetti, capogruppo del Terzo Polo alla Camera (dove, al momento, non c'è stata la divisione): "Vi pare normale - spiega - che si annunci una separazione politica in un ramo del Parlamento, nell'altro chi lo sa? Questa cosa non attiene alla politica, non ha a che fare con la serietà. Si vuole cambiare nome, costringendo Calenda che è dentro a quel gruppo ad andarsene: questa non è politica, è un giochino anche discretamente infantile al quale Azione non partecipa".

Segui Today anche sul nuovo canale WhatsApp