Lista del "terzo polo" alle europee: Renzi apre, Calenda chiude

C’eravamo tanto amati, ma in fondo neanche più di tanto. In queste ore assistiamo a un nuovo lancio di dadi nel “del gioco dell’ego” tra il leader di Italia Viva e quello Azione. Dagli studi di Porta a Porta, Matteo Renzi sembra aprire alla possibilità di una lista unica dell’ex "terzo polo" per raggiungere il miraggio della soglia del 4 per cento alle prossime elezioni europee: "Secondo me - spiega - l’affluenza alle europee sarà intorno al 50 per cento e attenzione, quelli che non andranno a votare saranno quelli di destra. Con Calenda non ho alcun problema personale, ma all'improvviso ha rotto la federazione del Terzo polo. Dobbiamo stare un anno su questa telenovela? No. Se vogliamo fare la lista unitaria io ci sto, ma se Calenda non è disponibile, con tutto l'affetto per Calenda, che cambia idea una volta al mese, faccia quello che crede. Se vuol fare l'accordo noi ci siamo, se non lo vuol fare, amici come prima".

Matteo contro tutti

Un tentativo di ricucire o un attacco? Sul corridoio dei passi perduti, un parlamentare di lungo corso che conosce bene l’ex Presidente del Consiglio non ha dubbi: "Matteo certe cose le sa fare molto bene: se voleva davvero riaprire il dialogo per ricostruire l’alleanza avrebbe alzato il telefono, non sarebbe andato in televisione a far battute, sa bene che non è questa la strada".

E di battute l’ex rottamatore ne ha per tutti. Duro il suo giudizio sulla premier Giorgia Meloni: "Il governo tecnico esiste solo nei suoi discorsi: ha smesso di governare, ammesso che abbia mai iniziato, e ha iniziato a dire 'vogliono sostituirmi con il Governo tecnico'; ma del Governo tecnico si parla solo perché il Governo politico non sta facendo niente". Su Antonio Tajani e Forza Italia: "Se Forza Italia con Silvio Berlusconi ha preso l'8 per cento, penso che con Antonio Tajani farà la metà". Su Elly Schlein: "Ormai è la sesta stella di Giuseppe Conte: reddito cittadinanza, superbonus, Ucraina, Cgil, toghe rosse...".

Proprio sulle "toghe rosse", espressione tanto cara alla buonanima di Silvio Berlusconi, il senatore di Scandicci tende la mano al Governo: "Penso che dobbiamo evitare che i magistrati facciano politica e dobbiamo far sì che i governi scrivano bene le leggi. Se uno scrive la legge in modo tale da lasciare un appiglio, e su alcuni passaggi il decreto sull'immigrazione era discutibile, ci si può infilare. Comunque, Se il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, porta in aula la separazione delle carriere, voto a favore".

Calenda: "Abbiamo già dato"

Tornando alle possibili alleanze centriste, da Azione arriva un garbato "no grazie" alla flebile apertura di Renzi, ammesso che di flebile apertuta si tratti; il primo a parlare è Matteo Richetti, che alla Camera dei Deputati guida ancora il gruppo che rappresenta entrambi i partiti: "Renzi ha costituito una lista che ha chiamato Centro e si è fatto capolista. Le sue intenzioni di superare Italia Viva per dar vita al "terzo polo" erano talmente fondate che si è ripreso in mano il partito. Sono d’accordo con lui, si chiuda il tempo della polemica e ognuno faccia al meglio il proprio lavoro". In serata, è lo stesso Carlo Calenda a chiudere la porta con un post su X: "Non capisco molto bene il senso di chiedere di andare insieme alle europee e contemporaneamente fare battute da quattordicenne. Buona strada Matteo Renzi, noi abbiamo già dato". Tutto finito o ci saranno nuovi lanci di dadi?