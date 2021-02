Renzi rompe: Italia Viva non firma l'intesa, Fico al Quirinale a mani vuote?

Italia Viva non firma l'intesa del tavolo sul programma perché a quanto pare non c'è accordo sul verbale. Italia viva, che aveva chiesto un documento con cronoprogramma, avrebbe poi detto sì alla scelta di redigere un verbale di fine riunione ma avrebbero lamentato, alla lettura del testo, che non rispecchia le diverse posizioni che si sono registrate al tavolo su alcuni temi. Questo vuol dire che Fico, atteso per le 19 al Quirinale, potrebbe presentarsi a mani vuote, cioè senza un accordo per il Conte Ter, come paventato stamattina. Secondo quanto ipotizzato dal quirinalista del Corriere della Sera, questo potrebbe portare Sergio Mattarella a varare un governo elettorale per andare alle urne ad aprile.

Intanto il presidente della Camera Roberto Fico ha lasciato, a passo svelto, la sala della lupa, ove è stato a colloquio con i rappresentanti della possibile maggioranza. Nessuno degli altri partecipanti alla riunione ha lasciato la sala.