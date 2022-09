Il caso del jet di Renzi: "Volo elettorale in Svizzera ha inquinato quanto 2 persone in un anno"

Il gruppo "Jet dei ricchi" colpisce ancora: stavolta, a finire nel mirino degli attivisti che attraverso i social contestano l'uso di aerei privati inquinanti da parte dei vip, è stato Matteo Renzi. Il leader di Italia Viva, lo scorso 11 settembre, ha utilizzato un jet partito da Napoli e atterrato a Lugano, in Svizzera, dove era atteso per una serie di incontri per la campagna elettorale.

Secondo "Jet dei ricchi”, il volo avrebbe causato emissioni pari a circa 3,8 tonnellate di Co2, dato che comprende lo spostamento “a vuoto” da Roma a Napoli che l'aereo ha compiuto per andare a prendere nel capoluogo campano l'ex premier. “In un anno, una persona emette circa 2,8 tonnellate di Co2 per tutti i suoi trasporti”, segnala il gruppo su Twitter, aggiungendo: “Hey Matteo Renzi! Piccolo consiglio di stile. Durante un’emergenza climatica fare campagna elettorale in jet privato è un po’ démodé”. Gli attivisti hanno calcolato anche il presunto costo del volo, circa 12mila euro stando a di preventivi scovati online per un volo di andata Napoli-Lugano in Cessna. “E il suo era un Learjet“, si legge sul loro profilo.

Inevitabilmente, la notizia ha sollevato la polemica politica. "C'è chi, come noi, fa campagna elettorale in treno o in auto elettrica. E chi come Matteo Renzi, da buon climafreghista, la fa in jet privato infischiandosene del cambiamento climatico e dei danni che provoca", ha detto Nicola Fratoianni dell'Alleanza Verdi-Sinistra. Sulla stessa linea Angelo Bonelli, co-presidente dei Verdi.

Pronta la replica di Renzi: "La sinistra di Fratoianni e Bonelli sostiene che per combattere il cambiamento climatico bisogna abolire i jet privati, la trovo una delle cose più ridicole del mondo. Allora aboliamo il trasporto privato su auto e torniamo al calesse", ha detto il leader di Italia Viva.