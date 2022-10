Renzi sfida il Pd sulle nomine, Boccia: "Non accettiamo condizioni"

Il Terzo polo resta fuori dalle nomine di palazzo. Manca ancora un'intesa di tutta l'opposizione e dal Senato il leader di Italia Viva Matteo Renzi lancia il guanto di sfida al Partito democratico. Senza accordo sui due tasselli mancanti (Copasir e Vigilanza Rai) i centristi si preparano a misurarsi con un loro candidato autonomo. "Se vogliono continuare cosi alla fine è la destra che decide e, se ognuno va per conto suo, allora potremmo presentare nostri candidati e poi vediamo che succede". Così Renzi mentre si muove con spavalderia fra l'Aula e la Buvette di Palazzo Madama, nel secondo giorno del voto di fiducia al governo Meloni. A porre un freno è stato il senatore democratico Francesco Boccia che, senza mezzi termini, a Today ha detto: "È giusto che abbiano qualcosa ma Renzi non imponga condizioni. Saranno i presidenti dei gruppi a incontrarsi e trovare la soluzione".

Renzi forza la mano e Boccia gli rinfaccia il passato

Qui c'è tutto il paradosso di una giornata come quella di ieri. Mentre in Aula Berlusconi si riallineava con Meloni, che incassava una fiducia piena da parte di tutto il centrodestra, fuori si registrava lo psicodramma delle forze di opposizione che si azzuffano per gli ultimi due incarichi. Boccia tiene il punto e anzi rinfaccia all’ex premier l’esodo dal Pd. "Renzi dimentica la scorsa legislatura quando Ettore Rosato, da vice della Camera, lasciò noi senza vice presidente e senza nessun segretario - ha continuato l’ex ministro per gli Affari regionali, parlando con Today - Allora serve un accordo che sia legato alla composizione dei gruppi. Renzi ci sfida e noi facciamo finta di non capire, non vogliamo litigare e non vogliamo fare valere pesi. Ma noi abbiamo il 20% e loro il 4. È giusto che abbiano qualcosa ma senza imporre condizioni. I presidenti dei gruppi si incontreranno e troveranno soluzione".

Renzi non molla e, di fronte ai giornalisti, ha anche rivelato un colloquio col senatore Pd Dario Franceschini: "Mi dice che serve un accordo. Io gli ho risposto: "Ora?". Gli do atto che lui aveva consigliato di darci almeno due questori ma non l'hanno fatto. Le regole istituzionali non sono state rispettate e se non fai un accordo lasci decidere alla maggioranza".

Perchè si è arrivati allo scontro su Copasir e vigilanza Rai

Dunque se il governo è alle prese con i sottosegretari, le opposizioni si scontrano per le ultime due poltrone vuote, Copasir e vigilanza Rai appunto. Sono gli strascichi dello strappo avvenuto sulle altre cariche degli uffici di presidenza delle Camere: vice presidenti, questori e segretari. Su quello ha prevalso un accordo fra maggioranza e opposizione, dove però quest'ultima aveva tagliato fuori il Terzo Polo. Tanto che Renzi aveva paventato l'idea di portare la questione direttamente al Presidente della Repubblica. Motivo per cui Matteo Richetti, presidente di Azione e capogruppo alla Camera, aveva rivendicato per i terzopolisti la presidenza di uno dei due organi parlamentari. Matteo Renzi punterebbe alla Vigilanza Rai per Maria Elena Boschi mentre ha già smentito le voci che lo vogliono in corsa per il Comitato per l'ordine e la sicurezza: "Non ci penso nemmeno". I democratici invece sarebbero in corsa per il Copasir. I nomi che girano? Enrico Borghi e il ministro uscente della Difesa, Lorenzo Guerini.

Commissione Covid, Renzi spiazza tutti

A sinistra dunque si rischia lo scontro, con il Terzo Polo sul piede di guerra per lo smacco alla Camera e i democratici che avvisano Renzi e Calenda che, abbandonando gli approcci "corsari, ci si conta su tutto". Non sarà facile, anche perché da Italia Viva fanno sapere che non hanno intenzione di sedersi a un tavolo per raccogliere le briciole. La tensione è altissima. Forse una scappatoia c'è. Si chiama Commissione Covid, quella annunciata dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni nel suo discorso. E qui Renzi spiazza tutti: "La può guidare uno dell'opposizione ma paradossalmente sarebbe quasi più giusto che la guidasse uno che era all'opposizione prima, e quindi di Fratelli d’Italia". Un cul de sac la cui uscita si potrà intravedere nelle prossime settimane. Anche perché c'è da capire le sembianze di questa Commissione sulla pandemia. Su cosa sarebbe? Sulle spese sanitarie per la gestione dell'emergenza o sulle zone rosse? Non si sa ancora.

Arriverà prima la resa dei conti fra le forze dell'opposizione. Nel caso della Vigilanza Rai è la prassi a volere che la presidenza vada alle opposizioni ma non è obbligatorio. Nel caso del Comitato per la sicurezza è invece proprio la norma. A parte questo, Pd e Movimento temono un accordo di Italia Viva e Azione con il centrodestra. Letta e Conte pensano che sarebbe un modo per ricambiare il favore dei voti arrivati in soccorso a Ignazio La Russa, eletto a Presidente del Senato senza l’appoggio di Forza Italia. Dal canto del terzo polo, quei voti sono arrivati dal Pd, proprio per avere le cariche più importanti e, al contempo, screditare i centristi, sempre più capro espiatorio di ogni inciucio si possa consumare in Parlamento. Serve ricucire e arrivare al tavolo della trattativa con le idee chiare anche perché, altrimenti, chi ci guadagna davvero è solo una persona: Giorgia Meloni.