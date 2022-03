Il battibecco tra Renzi e Salvini sulla guerra in Ucraina

Botta e risposta tra Renzi e Salvini sulla guerra in Ucraina. Mentre si cerca affannosamente una soluzione al conflitto, il leader di Italia viva comunica di aver trovato il modo per fermare Putin: "Fermare la guerra si può. Per il Donbass serve un accordo sul modello di quello per il Trentino Alto Adige, che garantisca autonomia e libertà. L'Europa prenda una iniziativa diplomatica, non lasciamo la responsabilità del dialogo solo a Turchia o Cina", ha scritto su Twitter l'ex presidente del Consiglio.

Il fallimento degli accordi di Minsk del 2014

Russia ed Ucraina ci avevano già provato, nel lontano 2014. Per mettere fine alla guerra nell'Ucraina orientale, il 5 settembre del 2014 Ucraina, Russia, Repubblica Popolare di Doneck (DNR) e Repubblica Popolare di Lugansk (LNR) firmarono il Protocollo di Minsk, una serie di accordi che prevedevano oltre al cessate il fuoco immediato, lo scambio dei prigionieri e l'impegno, da parte dell'Ucraina, di garantire maggiori poteri alle regioni di Doneck e Lugansk. Peccato, però, che l'accordo non sia stato rispettato e che dopo otto anni ci si ritrovi punto e a capo.

La risposta di Salvini

La proposta lanciata da Renzi non sembra aver convinto il leader della Lega, Matteo Salvini, che ha risposto a tono al suo omonimo forse perché piccato dai commenti che Renzi ha fatto sulla sua visita in Polonia: "Ho detto a Salvini in tutti i modi che in questa fase serve la politica, non le pagliacciate. Questo sindaco polacco glielo ha spiegato in modo ancora più chiaro. Meglio se Salvini torna a casa prima possibile, meglio per lui dico", ha dichiarato Renzi in merito alle contestazioni di Wojciech Bakun, sindaco della città di Przemysl.

Matteo Salvini non ci sta e replica: "Renzi e compagni? Vengano a portare aiuti ai bimbi che abbiamo visto oggi piangere al confine, e ci aiutino a portarli in Italia con le loro famiglie, invece di dire sciocchezze. Chi riesce a fare polemica politica anche con la guerra alle porte ha un problema".