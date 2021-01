Crisi di governo, tocca a Renzi in Senato

Il leader di Italia Viva risponde in Aula al premier Conte: "È una storia che volge al termine, non teniamo nulla in sospeso. Serve un esecutivo più forte"

Dopo la sanificazione del Senato, la discussione riparte e tocca a Matteo Renzi prendere parola in Aula: il leader di Italia Viva, che ha scatenato la crisi di governo, dovrà motivare cosa lo ha spinto ad una decisione così drastica, in un momento già delicato a causa dell'emergenza sanitaria. Conte ha parlato di ''crisi senza fondamento'' alla Camera, per poi criticare l'ormai ex alleato in Senato, ma senza nominarlo direttamente.

Renzi al Senato: "Storia volge al termine, serve un governo forte"

Matteo Renzi ha iniziato il suo intervento nell'Aula del Senato, con una sorta di congedo verso Conte: "È una storia che volge al termine, non teniamo nulla in sospeso. Serve un esecutivo più forte ed è il momento di decidere: ora o mai più".

"Noi pensiamo che il suo governo non sia il governo il migliore del mondo. Pensiamo che per la drammaticità della pandemia, per la tragedia in corso ci sia bisogno di un governo più forte".

Il leader di Italia Viva ha poi parlato della situazione in cui versa il nostro Paese: "Abbiamo un record negativo sull'economia e un secondo elemento drammatico, una crisi sanitaria, l'Italia è il Paese al mondo con il peggior rapporto tra popolazione e decessi per Covid". "Mi sarei aspettato un grande sogno - ha aggiunto parlando del discorso di Conte - una visione, un orizzonte".

Renzi: "Non ho bloccato Casalino su WhatsApp"

"Non ho bloccato Casalino su WhatsApp". Ha risposto ai giornalisti Matteo Renzi, in Transatlantico, mentre in Aula è in corso la sanificazione, poco prima il portavoce del premier, Rocco Casalino, era passato a poca distanza, entrando verso l'emiciclo. Nelle scorse ore più articoli di stampa avevano dato per certo lo stop all'account di Casalino da parte del leader di Italia Viva, che ora smentisce.

Toti: "Tutto questo era preventivabile?"

"Se mi si chiede se sono d'accordo con quello che ha detto Italia viva in questi giorni io non posso che dire sì: francamente la campagna di vaccinazione è partita con una certa confusione anche se tutti ci stiamo impegnando, il Recovery non si sa ancora cosa andrà a finanziare, il Mes non l'abbiamo preso e da governatore di regione dico che è un bel problema perché abbiamo tutti i bilanci delle sanità che ballano". Lo ha affermato il governatore della Regione Liguria e leader di Cambiamo! Giovanni Toti in un'intervista a Timeline su Sky Tg24. "Dopodiché - aggiunge Toti - chiedo anche allo stesso Renzi: ma tutto questo non era ampiamente preventivabile nell'agosto di un anno e mezzo fa quando ha fatto da levatrice a questo governo, che è un governo fatto da Pd, M5S, Leu e poi sfiduciato da 30 parlamentari?".