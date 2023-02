Renzi: "Pd aveva me e Calenda e ora ha Speranza. Scambiata una Ferrari con una Twingo"

''Nel Pd avevano me e Calenda. Avevano una Ferrari e l'hanno scambiata con una Twingo''. Usa le parole di Shakira, quelle della ormai celebre revenge song contro l'ex Piqué, il leader di Italia Viva, Matteo Renzi per attaccare il suo vecchio partito politico. La battuta è stata pronunciata durante l'evento elettorale del Terzo Polo a Milano per supportare la candidatura di Letizia Moratti.

Il riferimento era in particolare a ''Goffredo Bettini che dice che bisogna recuperare la rivoluzione d'ottobre'', alla ''più giovane deputata che dice che bisogna recuperare la figura di Lenin'' e a ''Speranza che dice che bisogna abbattere il neoliberismo''. ''Avevano noi due (io e Carlo Calenda) che parlavamo di industria 4.0 e lavoro. Hanno scelto la rivoluzione d'ottobre per far entrare Giarrusso. Per dirla con la filosofa moderna, avevano una Ferrari, hanno preso una Twingo''.

La battuta ha scatenato una serie di risposte tra l'ironico e il piccato. "Dice Renzi 'avevano una Ferrari', leggi Jobs act, 'e l'hanno scambiata con una Twingo'. Matteo, il punto è che la Ferrari non era di nostra proprietà ma ce l'aveva data in leasing la destra", ha sostenuto il candidato alla segreteria dem, Gianni Cuperlo, aggiungendo che "la Twingo la stiamo pagando a rate ma è nostra". "Per Renzi il Jobs Act era un Ferrari. Per i lavoratori no", ha scritto Arturo Scotto su Twitter, sostenendo che "evidentemente ha pensato che i desideri dei ricchi fossero gli interessi di tutti. Non è così. Chi lavora non vuole una Ferrari, ma non essere licenziato senza giusta causa. Si chiama dignità".

A Scotto ha poi risposto, sempre su Twitter, Raffaella Paita, capogruppo Azione-Italia Viva al Senato: "Arturo, ormai non capite più nemmeno le battute?", ha detto aggiungendo l'hashtag #Shakira.