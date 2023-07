Il governo vuole revocare la patente a chi abbandona gli animali

Il governo Meloni vuole inasprire le sanzioni per chi abbandona gli animali domestici in strada. È la linea dettata dal vicepremier e ministro dei Trasporti Matteo Salvini, che propone la revoca o la sospensione della patente di guida a chi lascia il proprio amico a quattro zampe sul ciglio della strada.

Rispondendo al question time del Senato per favorire l'accessibilità degli animali di affezione alle spiagge e al trasporto aereo, Salvini ha affermato che "Nel Disegno di legge sulla sicurezza stradale stiamo valutando modifiche per inasprire le sanzioni nei confronti di chi abbandona animali domestici su strada, arrivando fino alla revoca o la sospensione della patente".

Bollando il gesto come "un atto di assoluta barbarie e inciviltà", l'abbandono rischia di mettere anche a repentaglio l'incolumità di coloro che viaggiano. "Quindi sospensione o addirittura revoca della patente a chi abbandona in strada, spero serva a far capire che la vacanza deve essere vacanza per tutti", è il messaggio del leader della Lega.

Il reato di abbandono degli animali

Molte persone decidono ogni anno di disfarsi del proprio amico a quattro zampe, in particolar modo d’estate, macchiandosi del reato di abbandono di animali. Il provvedimento a cui pensa Salvini si va infatti ad affiancare alle pene previste dall'articolo 727 del Codice Penale, secondo il quale "Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l’arresto fino a un anno o con l’ammenda da 1.000 a 10.000 euro".

Quanti animali vengono abbandonati in Italia?

Il fenomeno delle cessioni e degli abbandoni degli animali domestici in strada registra un trend in aumento proprio durante la calda stagione, dove le temperature altissime di questi giorni mettono a repentaglio la vita degli amici a quattro zampe. È un quadro allarmante quello che emerge dai dati raccolti dall’attività delle 168 sezioni Enpa in tutta Italia nel 2022. Lo scorso anno, gli abbandoni e le cessioni di animali domestici sono aumentati del 20% rispetto al 2021, con più di 127 animali abbandonati al giorno. Non va meglio per le adozioni, che sono diminuite del 10% e chi adotta, nel 75% dei casi, vuole solo cuccioli. La Protezione Animali nel 2022 si è presa cura di 139.471 animali, ne ha ospitati 51.707 e accudito sul territorio 47.822. Inoltre, ha soccorso 19.619 animali e sterilizzati 20.323 tra cani e gatti.

Per far fronte al drammatico fenomeno, l'Ente per la protezione animali ha lanciato la campagna "Basta scuse", che mira a far riflettere proprio sulle futili motivazioni che spingono le persone a darsi delle giustificazioni plausibili per compiere un gesto inqualificabile: l'abbandono.

Ma l'Enpa lancia un appello anche al governo: "Se è vero che il fattore economico è una realtà, e che in questo senso si potrebbero e si dovrebbero fare tante cose per agevolare i detentori di animali in difficoltà, è anche vero che accogliere un cane o un gatto in famiglia deve essere una scelta consapevole a tutto tondo. Mantenere un cane in buona salute costa circa 120 euro al mese, quando poi subentrano malattie e problemi di salute i costi lievitano notevolmente. Il fattore economico incide quasi per il 50% delle cessioni. Cosa aspetta il Governo italiano ad introdurre la riduzione dell’Iva al 10% per le spese di cibo e prestazioni veterinarie? Bisogna aiutare subito le famiglie. Non c’è tempo da perdere".