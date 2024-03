Come stanno davvero le cose sul "riconteggio" in Sardegna

In Sardegna è ancora caos sull'esito delle elezioni, Todde dovrà attendere per essere proclamata vincitrice. La legge non prevede riconteggio totale. Si può fare ricorso al Tar nelle singole circoscrizioni. La sensazione diffusa tra gli osservatori e i cultori della materia è che al centrodestra faccia più che altro comodo l'incertezza, ancora per qualche giorno, per non gonfiare le vele del centrosinistra in Abruzzo, dove si vota domenica per le regionali. Meloni si precipiterà oggi in zona per difendere il governatore uscente, Marsilio, un fedelissimo. I sondaggi dicono "testa a testa", la premier ha deciso di politicizzare il passaggio locale, perché un secondo ko segnerebbe ufficialmente la fine della luna di miele tra italiani e Fratelli d'Italia.

Elezioni Sardegna: ipotesi riconteggio?

Ma restiamo in Sardegna. Come stanno realmente le cose? In settimana dovrebbe chiarirsi tutto e la Corte di Appello di Cagliari mercoledì dovrebbe proclamare ufficialmente l'elezione del nuovo presidente della Regione e dei 59 consiglieri regionali. Manca però il verdetto finale sullo spoglio delle ultime 19 sezioni. Nessun "riconteggio", è proprio il "conteggio". I dati di quelle sezioni non sono ancora stati caricati e mancano al computo finale. Potrebbe assottigliarsi il risicatissimo vantaggio di Alessandra Todde su Paolo Truzzu.

Il distacco vero è quello, ufficiale, relativo a 1.825 sezioni su 1.844 secondo cui Alessandra Todde ha ottenuto 331.109 voti e Paolo Truzzu 328.494. Quindi poco più di 2.600 voti di differenza. Quello ufficioso (anche dai Comuni interessati dai ritardi di questi giorni i dati sono, ovviamente, trapelati anche se non ancora caricati sul sistema generale) è sotto i duemila.

"Sono serena e tranquilla - ha detto ieri Alessandra Todde -. Noi abbiamo un'evidenza di una forchetta tra 1.450 e 1.600 voti. Un riconteggio totale non è previsto dalla legge: va fatto su singole sezioni con motivazioni precise, ma io sono molto serena: i dati delle sezioni mancanti ci lasciano tranquilli". Fratelli d'Italia parla di un divario già ridotto a 800 voti tra Truzzu e Todde, ma al momento non ci sono conferme in tal senso. Vero è, invece, che il distacco finale potrebbe essere sotto i mille voti.

Cosa succederà

Non è tutto qui, però. Oggi prende il via anche l'esame delle schede contestate, alcune centinaia in tutta l'isola. Poi, chiuso il capitolo dei seggi mancanti, ci si concentrerà sui verbali per controllare la regolarità dei documenti e delle operazioni svolte dai seggi. Difficile pensare che le contestazioni siano tutte "a favore" del centrodestra. In Italia non esiste un diritto generalizzato al riconteggio dei voti di un'elezione amministrativa. La giurisprudenza amministrativa è assolutamente costante, su questo tema. Chi ha interesse al ricorso, anche un semplice elettore, deve proporre ricorso al Tribunale amministrativo nel quale avrà lui stesso l'onere di indicare la natura dei vizi denunciati, il numero delle schede che intende contestare e le sezioni cui si riferiscono le specifiche censure mosse.

In sintesi: nulla vieterà mai (almeno nei tempi previsti dalla legge) al centrodestra di inerpicarsi nella faticosa strada dei ricorsi. Ma è improbabile che ciò accada. Lo staff di Todde da giorni smentisce in tutti i modi, ai quattro venti, l'ipotesi di un clamoroso ribaltone. E nelle ultime ore anche tra i sostenitori di Truzzu prevale la cautela, ma ormai è mista a rassegnazione.