Cos'è la riforma del Csm e perché fa discutere così tanto

Slitta la discussione sulla riforma del Consiglio superiore della magistratura (Csm) e dell’ordinamento giudiziario. La legge delega è arrivata in Aula alla Camera, ma manca il parere della Commissione bilancio, che ha l’incarico di verificare le coperture finanziarie. La Commissione ha avanzato dei rilievi e ora dovrà arrivare una replica del Governo. Solo in quel caso si potrà andare avanti con la discussione e, a questo punto, potrebbe slittare il voto previsto per giovedì.

Sul Csm la maggioranza ha tenuto, almeno per ora. Giorni fa infatti, dopo un incontro fra la Ministra della giustizia Marta Cartabia e i partiti di maggioranza, è arrivato l’accordo. M5s, Leu e Pd, Forza Italia, Azione e Coraggio Italia hanno annunciato che non avrebbero presentato emendamenti. Dall'altra parte, la Lega ne proporrà tre. Alternativa ne proporrà 40. Fratelli d’Italia giudica la riforma "troppo tenue nei confronti dei magistrati" e ha annunciato 170 emendamenti.

Anche Italia Viva si prepara con 50 emendamenti, ma senza strappare col Governo. "Per noi la riforma sul Csm è inutile. - ha detto il leader di Iv Matteo Renzi - perché non cancella i poteri delle correnti e non pone la responsabilità civile dei magistrati. Mentre la riforma di Bonafede era dannosa, questa è inutile". Così l’ex Premier ha annunciato l’astensione del gruppo di Italia Viva.

A sostegno della riforma è il Movimento 5 Stelle, che si è espresso attraverso la vice capo gruppo alla Camera Valentina D’Orso: “La riforma sul Consiglio superiore della magistratura segna una svolta storica con il definitivo stop alle porte girevoli tra magistratura e politica”. Per questo la deputata ha annunciato che “non presenteremo emendamenti”. Tuttavia qualche remora per i pentastellati c’è, in particolare sul cambio di funzione dei magistrati “che limita a uno solo i passaggi delle funzioni da pubblico ministero a giudice. Per la nostra sensibilità questa disposizione rischia di minare l’indipendenza del magistrato che è garanzia per i cittadini e principio sancito dalla Costituzione”.

C’è soddisfazione in casa Pd, dove la vice capo gruppo in Senato Anna Rossomando, ha detto: "È un testo che non si limita alla modifica della legge elettorale perché ovviamente questa da sola non può bastare per affrontare il tema centrale, cioè il contrasto degli accordi di potere”.

Chi si oppone è l'Associazione nazionale magistrati (Anm), che ha paventato l'ipotesi di uno sciopero. Le toghe italiane sono divise. Magistratura democratica condivide i timori sulle valutazioni di professionalità "che rischiano di arretrare la cultura dei magistrati" in chiave conformista e piramidale e sulle valutazioni di professionalità "in frizione con la Costituzione". Ma ha preso le distanze da un eventuale sciopero, giudicato "intempestivo e privo di una sana autocritica".

Che cosa prevede la riforma del Csm

Il Consiglio superiore della magistratura è composto da trenta membri (non più 27), di cui venti togati e dieci laici. Fra questi ci sono tre membri di diritto: il Presidente della Repubblica (che lo presiede), il Primo Presidente di Cassazione e il Procuratore generale di Cassazione. A loro volta i togati si dividono in cinque pm, tredici giudicanti e due di legittimità. La riforma prevede un sistema misto, con dei collegi binominali e una quota proporzionale. I collegi si formano sorteggiando i distretti di Corte d’Appello e in ogni distretto vengono eletti due componenti. È prevista poi una quota proporzionale per una parte delle tredici toghe giudicanti. Sono abolite le liste, per cui ogni magistrato può liberamente candidarsi.

Cambia il metodo di assegnazione degli incarichi con l'obiettivo di sottrarre potere alle correnti. Con la riforma si segue una cronologia sulla base delle sedi vacanti da più tempo. Questo vuole impedire le nomine a pacchetto, cioè le spartizioni di più sedi fra le correnti della magistratura. Anche per questo si prevede l’obbligo di ascoltare almeno tre candidati per un determinato posto, si rende più trasparente la procedura di selezione, con la pubblicazione via internet dei dati del concorso e dei curricula dei candidati.

Stop alle porte girevoli. Non è possibile candidarsi in politica e mantenere una indennità di magistrato, come non è possibile svolgere un ruolo politica per poi rientrare ad occupare la poltrona di magistrato. Se un magistrato dovesse ricoprire ruoli politici, sarebbe obbligato a prendere l’aspettativa senza alcun tipo di assegno. Inoltre non può tornare al lavoro dopo la sua esperienza politica. Se non dovesse essere eletto, non può tornare a lavorare per i successivi tre anni nella regione della circoscrizione elettorale in cui si è candidato e in quella in cui si trova il distretto da cui proviene. Se i magistrati vengono eletti, non potranno più tornare a lavorare. Saranno collocati fuori ruolo, con incarichi che non prevedono funzioni giurisdizionali, una volta terminato il mandato politico.

Vengono ridotti i magistrati fuori ruolo, che oggi sono duecento. Non possono andare fuori ruolo prima di dieci anni di lavoro, se ci sono dei posti scoperti nell’ufficio. Non si può stare fuori ruolo per un massimo di sette anni, con alcune eccezioni per chi, per esempio, ricopre incarichi di rilievo costituzionale (dieci anni).

Cambia anche l’accesso alla magistratura. Non c’è più l’obbligo di frequentare le scuole di specializzazione e si può fare domanda direttamente dopo la laurea. Si prevedono dei tirocini formativi e è compito della Scuola superiore di magistratura organizzare corsi di preparazione all’esame, composto da tre scritti e un orale da preparate con meno materie. Resta possibile il passaggio di funzione, per esempio da requirente a giudicante, ma solo una volta e entro i primi dieci anni di carriera.

Inoltre è previsto l’aggiornamento dei fascicoli dei magistrati, per cui ogni toga deve produrre statistiche e dati relativi al proprio lavoro. La differenza è che oggi è previsto che si faccia ogni quattro anni. Con la riforma l'impegno diventa annuale.

Il testo potrebbe però cambiare. La tenuta della maggioranza potrebbe subire delle pressioni. Infatti la riforma potrebbe già perdere dei pezzi, come il sorteggio dei collegi per l'elezione del Csm. C'è già un emendamento pronto da portare in Aula per eliminarlo dal testo.